التأمينات... حِسّوا وصَرِّحوا للمتقاعدين!

آراء

المتقاعدون عجزت حلوجهم وهم يناشدون ويطالبون مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وتعبت أياديهم وهم يكتبون بتويتر وغيره من وسائل التواصل مناشدات.

هم يريدون الآن أحدا يرد عليهم، فهم ببساطة يبون أن يعرفوا هل فعلا هناك أرباح ستوزع عليهم؟ وماهي كيفية توزيعها إن كان ذلك سيتم كما أمر سمو ولي العهد حفظ الله بإشراك المتقاعدين بنسبة محددة في هذه الأرباح؟.

وإذا لم يكن هناك توزيع أرباح فلابد ان يعلنوا ويصرحوا لأن المتقاعدين تعبوا وهم يتكلمون ويتعايدون مع بعض؛ واحد يقول راح يعطونا سبعة الاف دينار واخر يقول لا وايد، وآخر يقول راح يعطونا ألفين دينار وصارت مكاسر ومزاد بينهم، وآخرون يقولون التأمينات متجهة إلى تأسيس شركات مساهمة وراح يعطونهم نسبة من رأسمال هذه الشركات، وأغلب المتقاعدين يرفضون ذلك بحجة ان أعمارهم كبيرة ومتى سيجنون ارباح هذه الاسهم من الشركات؟ وانهم اليوم بحاجة للأرباح في ظل الغلاء المتزايد لجميع المستلزمات والاحتياجات «والطاسة ضايعة».

نتمنى ان تخرج لنا التأمينات ببيان او تصريح من مسؤول ويعلن بأن هناك أرباحا ستوزع ام ليس هناك توزيع لهذه الارباح حتى يعرف المتقاعد ما له وما عليه، وألا يرسم امالا وأحلاما لهذه الأرباح التي لا يعرف هل سيتم توزيعها أم لا؟ وهل هي موجودة أم لا؟

أرى أن أغلب المتقاعدين يعانون من تدن برواتبهم وأن زيادة الثلاثين دينارا لا تغني ولا تسمن من جوع وقليلة جدا، ولابد من النظر فيها وكذلك لابد من إشراك المتقاعدين بنسبة محددة من الأرباح السنوية كي يستطيعوا أن يوفوا بالمستلزمات الضرورية للحياة و أن يوفروا لهم ولعوائلهم العيش الكريم.

بالختام حفظ الله الكويت وأميرها وولي عهدها وشعبها من كل مكروه، وأدعو الله ان يزيل عنا وعن العالم بأسره هذا الوباء.

