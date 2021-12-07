المثالية.. فقاعة

آراء

تعلو.. وتعلو بشفافية لامعة، تبهر من ينظر إليها، آسرة وواضحة، لكنها سرعان ما تتبدد مع أول محاولة لمس! إنها الفقاعة التي تظن بأنها ستصمد من شدة وضوحها! والمثالية ليست علوا بقدر ما هي سقوط في بئر الخوف.

المثالية التي تخطف الأنظار والقلوب والتي قد تكون مسعى وغاية البعض ما هي إلا غشاء لفكر أجوف! المثالية صناعة الإنسان لبيع الوهم، فالمثالي موهوم بالكمال والصواب، أسير إطار ربما نشأ عليه، ووجد أنه لن يستحق القبول خارجه!

من هو ذلك المثالي؟ وهل هو قادر على خلق تلك الهالة التي يريد أن ترافقه بكمال تام؟

إنه الموهوم والضعيف والتعيس في حقيقته ويحمل في صدره ما يعجز عن مشاركته مع من هم حوله، يسير متردد الخطى، يلتفت عن جنبيه بقلق، يشعر دائماً بأنه قيد الرقابة المجتمعية والبيئية، لا يستمتع بما يملك من مادة أو لحظة إلا بعد التصريح المجتمعي بقبول ما يملك، مقيد الفكر والمشاعر وجميع قراراته تبنى على أساس واحد بعيد كل البعد عن قناعاته فهو إلا يملك إلا أن يبذل جهده لكي ينال قبول العالم من حوله.

فلا هو راض عن نفسه ولن يجتمع الناس على الرضا عنه، فإرضاؤهم غاية لا تدرك ولن تدرك، إنه إنسان يبيع عمره للوهم، فالكمال للخالق وليس بيد المخلوق أن يملك من أمره شيئاً، الإنسان مخلوق ناقص رغم كل ما مكن له، يتقلب بطبيعته ما بين الصواب والخطأ، بين التقدم والتراجع، بين الطمأنينة والخوف، خلق ليتذوق النقيضين ويختار ما ترك له من أمره، وإلا كيف وضع له حساب يجزى عليه بما عمل؟

إن جمال الإنسان في حقيقته، وحقيقته في نقصه، فلماذا يقتطع البعض أجزاءهم الجميلة ويلتصقون بما لا يتناسق مع طبيعتهم الجمالية التي خلقوا عليها أو تطبعوا بها.

