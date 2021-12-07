ءالنصف: سريلانكا من أهم الشركاء التجاريين للكويت

مال وأعمال

بتنظيم مشترك بين غرفة تجارة وصناعة الكويت وغرفة التجارة الوطنية لسريلانكا وسفارة جمهورية سريلانكا لدى الكويت، أقيم لقاء افتراضي حول الفرص التجارية المتاحة للتعاون بين الكويت وسريلانكا، بقطاعات مختلفة منها الزراعة والمواد الغذائية، المواشي ومنتجات الألبان، المجوهرات والأحجار الكريمة، الموانئ والشحن، الأقمشة والملابس، النقل وصناعة المركبات، وذلك امس الاثنين ، حيث ترأس الجانب الكويتي مصعب النصف – عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، ومن الجانب السريلانكي نانديكا بوديبالا – رئيس غرفة التجارة الوطنية لسريلانكا، وسوريش دي ميل – الرئيس التنفيذي لمجلس تنمية الصادرات السريلانكي، وسانجايا موهوتالا – رئيس مجلس الاستثمار السريلانكي، كما شارك محمد جوهر – سفير جمهورية سريلانكا لدى الكويت، وقد شاركت من الكويت فضة الرشيدي – مراقب إدارة الأغذية بالهيئة العامة للغذاء والتغذية. اجتذب هذا اللقاء أكثر من 60 مشاركاً من كلا البلدين، يمثلون شركات تعمل في مجموعة واسعة في المجالات، وذلك بهدف التعرف على المناخ التجاري والاستثماري لكل من الكويت وسريلانكا ومناقشة الآفاق المستقبلية التجارية بين البلدين الصديقين.

افتتح اللقاء النصف في كلمة عبر من خلالها عن سعادته بالمشاركة في هذا اللقاء، ومثمناً الجهود التي بذلها المنظمون نحو إنجاح الفعالية، متمنياً أن تحقق أهدافها في تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي بين الكويت وسريلانكا، مشيراً إلى الأوضاع العالمية الضيقة في ظل الجائحة وموجاتها المتعاقبة، ما يدفع البلدين لبذل جهود مضاعفة لايجاد السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الاقتصادية، وقد أشار إلى عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والتعاون القائم بينهما في شتى القطاعات وإيمانهما بوحدة الهدف التي تجمع الشعبين، والرغبة المشتركة لتحقيق التنسيق والتكامل في جميع الميادين، لافتاً أن سريلانكا من أهم الشركاء التجاريين لدولة الكويت حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 59 مليون دولار عام 2019، وتحتل المرتبة 28 كأفضل مصدر للكويت ومن أهم صادراتها الشاي، الأحجار الكريمة والمجوهرات والفواكه.

وأضاف النصف أن من القطاعات التي يمكن للشركات السريلانكية الاستثمار فيها بدولة الكويت الطاقة النظيفة وتكرير النفط وغيرها.

وفي نهاية كلمته أعرب النصف عن أمله أن يكون هذا اللقاء خطوة للبدء بأخذ خطوات إلى الأمام من قبل الكويت وسريلانكا نحو مزيد من التعاون في شتى القطاعات، مؤكداً استعداد الغرفة للتعاون مع نظرائها في سريلانكا لتحقيق الأهداف المشتركة.

بدوره عبّر نانديكا بوديبالا – رئيس غرفة التجارة الوطنية لسريلانكا عن شكره لـ النصف على كلمته، وللمشاركين على حسن اهتمامهم، مشيراً إلى الفرص الثمينة المتاحة للعمل المشترك بين الجانبين والتي تتجاوز القطاعات المطروحة في هذا اللقاء، وتمتد إلى مجالات أخرى كثيرة يمكن استثمارها. ولافتاً إلى أهمية الدور الذي تلعبه هذه الفعاليات في تطور العلاقات بين الكويت وسريلانكا.

من جانبه رحب السفير السريلانكي لدى دولة الكويت بالمشاركين، معرباً عن شكره للغرفة على حسن التعاون لإقامة هذا اللقاء الموجهة للشركات من كلا البلدين الصديقين، والذي يهدف إلى إطلاعهم على المميزات والإمكانيات التي يتمتع بها الجانبين، بالإضافة إلى تحفيز الشركات السريلانكية والكويتية للعمل معاً وعقد الشراكات الاستثمارية المثمرة. وقد قامت الجهات السريلانكية المشاركة بتقديم عروض حول أهم الصادرات السريلانكية والتي تجتذب الكثير من الأسواق العالمية، ومن أهمها المنتجات الزراعية والمواد الغذائية، الأقمشة والملابس، حيث دعا أصحاب الأعمال الكويتيين الاستفادة من المنتجات عالية الجودة المتاحة في سريلانكا، كما تم شرح المناخ الاستثماري السريلانكي الذي يوفر الكثير من الحوافز والحماية للمستثمرين، وذلك من خلال اتفاقيات دولية، مضيفاً أن سريلانكا تتمتع بالأيدي العاملة الماهرة، والأمان، والتكلفة التنافسية لإقامة الأعمال والمشروعات، كما أن البيئة بشكل عام تمتاز بالراحة والجانبية للعمال، كما أوضح أن الحكومة السريلانكية تهدف إلى مضاعفة الاستثمارات الحالية في مختلف القطاعات وأهمها الصناعة، السياحة، الزراعة والغذاء، الخدمات والبنية التحتية. من جانب آخر، قدمت فضة الرشيدي من الهيئة العامة للغذاء والتغذية بدولة الكويت عرضاً حول تجارة المواد الغذائية والإطار القانوني والاجراءات والإشتراطات المتبعة في الكويت لإنجاز عمليات الاستيراد والتصدير للمواد الغذائية.

في ختام اللقاء شكر النصف المشاركين على حسن تعاونهم والعروض التي قدموها، وتجاوبهم مع الأنشطة الاقتصادية التي من شأنها دفع عجلة التعاون الاقتصادي.

