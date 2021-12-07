«وفرة للاستثمار»: الأجور والدعم يلتهمان 75 % من الميزانية

مال وأعمال

تناول تقرير شركة وفرة للاستثمار الدولي الشهري عن نوفمبر تقرير وكالة موديز الصادر قبل ايام والذي تناول نقاط القوة والضعف بالاقتصاد الكويتي، اذ أكدت الوكالة ان الكويت تتمتع بنقاط قوة قد تسهم في رفع تصنيفها الائتماني مستقبلا ومنها، امتلاك ثروات نفطية ضخمة واستثنائية (سابع أكبر احتياطي نفطي بالعالم)، وكذلك انخفاض إجمالي الدين الحكومي (مقارنة بالدول الأخرى)، بالإضافة الى ضخامة حجم أصول صناديق الثروة السيادية (من أكبر 3 صناديق سيادية بالعالم)، وايضا المستوى المرتفع جدا لنصيب الفرد من الدخل، فضلا عن وجود سياسة مالية (نقدية) حصيفة ومتزنة من بنك الكويت المركزي والبنوك المحلية.

وبين التقرير ان تقرير «موديز» قد أشار أيضا الى بعض نقاط الضعف بالاقتصاد الكويتي والتي قد تسهم في خفض تصنيفها الائتماني ومنها الاعتماد الكبير على القطاع النفطي وما ينتج عنه من تقلبات اقتصادية ومالية، وكذلك الانفاق الكبير على الأجور والدعم الذي يلتهم أكثر من 75 % من الانفاق العام، وايضا العلاقة المتوترة بين الحكومة ومجلس الأمة ما يضعف تشكيل السياسات ويقوض قدرة الدولة على التكيف مع الصدمات، فضلا عن التوترات الجيوسياسية الإقليمية.

وذكر تقرير «وفرة» انه يبقى التحدي الأكبر في وضع خطط ورؤى اقتصادية وسياسات مالية واضحة للدولة وعدم الاعتماد على الصدف و«المنح القدرية» مثل ارتفاع أسعار النفط!، والعمل على اشراك القطاع الخاص في قطار تنمية مستدامة من خلال تنفيذ مشروعات عملاقة تؤدي الى تهيئة فرص عمل للمواطنين من جهة وتهيئة فرص استثمارية للمستثمرين الأجانب والمحليين من جهة أخرى.

حملة توعوية

الى ذلك، قال التقرير ان بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال قد أطلقا حملة توعوية مشتركة حول مجموعة من الجوانب المتعلقة بالأصول الافتراضية ، وذلك عقب اجتماع مشترك بين الجهتين في 28 نوفمبر، اذ هدفت الجملة للتوعية بالمخاطر المصاحبة للتعامل بالأصول الافتراضية، نظراً للتذبذب الحاد في أسعارها إضافة إلى عدم خضوعها لأي جهة رقابية أو تنظيمية في الكويت، ما يعرض المضاربين فيها لخسائر كبيرة، فضلًا عن احتمالية تعرضهم لعمليات الاحتيال، وبالتالي فإن التداول في الأصول الافتراضية تعد مجازفة خطرة من قبل الأفراد على وجه الخصوص.

وتتضمن هذه العملية التحقق من صحة البيانات وإضافة سجلات المعاملات إلى السجل العام باستخدام البلوكشين (Blockchain). وبما أنها لا تصدر من قبل أي سلطة مركزية يعتبرها البعض محصنة ضد تدخل الحكومة أو التلاعب بها، كما يعتبرها البعض أداة تحوط ضد التضخم.

الا انها تظل برأينا أداة شديدة الخطورة لعدة أسباب منها: عدم حمايتها من قبل البنوك المركزية وعدم الاعتراف بها حتى الان، وكذلك التذبذب الحاد في اسعارها (المضاربات العنيفة) دون وجود قواعد واطر قانونية لذلك، وايضا إمكانية ضياع ثروات صغار المستثمرين الراغبين في الثراء السريع.

أداء السوق

وتناول تقرير «وفرة» أداء بورصة الكويت في نوفمبر، فقال ان النشاط بالسوق الكويتي استمر في بداية نوفمبر مع بعض عمليات جني الأرباح العادية والمقبولة ، الى ان هبت عاصفة «أوميكرون» وهي السلالة الجديدة من كورونا المتحور بنهاية الشهر فأكلت «الأخضر واليابس» عالميا ومحليا ، اذ انهارت أسعار النفط بما يقارب ال 10 دولارات للبرميل (خام برنت وصل ل 70 دولاراً للبرميل) وهو أكبر تراجع في يوم واحد منذ ابريل 2020 وذلك خوفا من شبح عودة فرض قيود على السفر مرة أخرى. ومن ثم تراجع النشاط الاقتصادي.

