دبي ثاني أفضل الوجهات السياحية العالمية 2021

مال وأعمال

نالت دبي المركز الثاني على مؤشر «أفضل 100 مدينة كوجهة سياحية عالمية، لعام 2021»، الصادر عن «يورومونيتور إنترناشيونال».

وذكرت المؤسسة البريطانية في التقرير المُرفق بنتائج المؤشر أن دبي جاءت في المركز الثاني عالمياً على المؤشر هذا العام، على خلفية أدائها خلال العامين الحالي والماضي، موضحاً أن الجهود التي بذلتها حكومة دبي في استنفار قطاع السياحة والسفر بالإمارة وحشد الدعم الكامل له أسهمت بصفة محورية في فوز دبي بالمركز الثاني عالمياً على المؤشر. وأشار التقرير إلى أن دبي هي المدينة الوحيدة المنتمية إلى دولة ناشئة ضمن المُدُن العشر الأوائل على المؤشر لهذا العام.

