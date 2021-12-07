الجابر ناقش تداعيات وقف ميزانية التدريب

مال وأعمال

اجتمع النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح خلال اجتماع امس مع رئيس مجلس ادارة اتحاد شركات التدريب والاستشارات الكويتية الشيخة أمل الحمود الصباح ومؤسس الاتحاد د. سارة منصور ود. سلطان الخلف نائب الرئيس.

واستمع الجابر إلى ممثلي اتحاد التدريب حول الاثار الناتجة عن قرار وزارة المالية بوقف ميزانيات التدريب لكل من القطاعات الحكومية والنفطية وماله من اثار وخسائر تقدر بالملايين لا يمكن تجاوزها في حالة عدم اتخاذ القرار اللازم والعاجل لانهاء ازمة قطاع التدريب والاستشارات وما يعانيه من خسائر متتالية منذ مارس 2020 منذ صدور قرار من مجلس الوزراء والديوان بوقف جميع انواع التدريب الداخلي والخارجي كاجراءات احترازية لمواجهة ازمة «كورونا» وحتى نهاية المرحلة الخامسة اي امتدادا لما يقارب عامين بلا اي نشاط او مصادر للدخل.

وتناول الاجتماع التوضيح من قبل مسؤولي الاتحاد تداعيات تلك الازمة الطاحنة على قطاع التدريب بصدور قرار مفاجئ من وزير المالية بوقف ميزانيات التدريب في أكتوبر 2021 دون أن تتم دراسة التحديات لنتائج هذا القرار وآثاره على مختلف الأصعدة وما يسببه من خسائر جسيمة سواء على صعيد موظفي القطاعات الحكومية والنفطية بسبب تعطل تطوير الأداء وتنمية المهارات موضحين أن شركات التدريب والاستشارات الكويتية تكبدت خسائر نتيجة توقف أنشطتها ما سيعرضها للافلاس ومواجهة قضايا ومنازعات وتعريضها للافلاس وخلافه دونما مد يد العون لها من الدولة لانتشالها من ازمة حقيقية تسببت بها قرارات الحكومة في ضوء مواجهة لاجراءات «كورونا».

وضربوا المثال على ما قدمته دول خليجية وعالمية وفرت جميع وسائل الدعم المادي للشركات المتضررة واصدار لوائح تنفيذية تحد من خسائرها ايضا امام القضاء وذلك حماية لهذه الشركات كونها تمثل رافدا اقتصاديا مهماً للدول.

واشار مسؤولو الاتحاد إلى أن مئات شركات القطاع تضررت كل الضرر وخرج الكثير منهم من السوق ما يعد خسارة كبيرة للدولة وعلى سير خطط التنمية والاقتصاد الوطني كون هذه الشركات الذراع لتنفيذ خطط التنمية والتطوير.

وأكدوا أن قطاع التدريب يمثل ركنا اقتصاديا مهما في الدولة وماله من انجازات مثمرة في رفع الاداء الوظيفي والتمكين المهني والفني للعاملين في مختلف القطاعات وما تقوم به شركات التدريب في توفير برامج تنموية وفنية مهمة تسهم في بناء قيادات واعدة وتعزيز المهارات اللازمة فنيا ومهنيا لمواكبة التطور العالمي ومواجهة تحديات العصر وما يثريه قطاع التدريب والاستشارات من خبرات واختصاصيين يعود بالنفع على الصالح العام وفي تطبيق خطط التنمية ورؤية الكويت 2035.

واختتم اللقاء بوعود ايجابية لانهاء هذه الأزمة ومعالجتها بكل الصور الممكنة وبشكل عاجل تفاديا لتضخيم خسائر حقيقية للتنمية والتدريب الذي يشكل لبنة اساسية في بناء المواطن الكويتي.

