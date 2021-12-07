الوزان لـ«النهار»: تحرير الأسعار ودعم محدودي الدخل

مال وأعمال

أشار نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالوهاب الوزان، الى ان اي دولة تنتهج اقتصاديات السوق تقوم فقط بتحديد اسعار المواد النادرة او المحتكرة، الا ان الكويت لديها تنوع كبير في كل السلع التي تقوم باستيرادها من كل المواد الغذائية.

وقال الوزان في تصريح خاص لـ«النهار» ان الكويت دولة منفتحة على كل دول العالم المصدرة للمواد الغذائية، وبالتالي يجب عدم تحديد الأسعار وترك الخيارات متاحة امام المواطنين والمقيمين اصحاب الدخول المتفاوتة لاختيار ما يحتاجون اليه من سلع حسب النوعية المطلوبة.

واوضح ان مبررات عدم تحديد الأسعار، ارتفاع كلفة الشحن بأكثر من 9 اضعاف تقريباً لما كانت عليه قبل «كورونا»، مشيراً الى ان شراء سيارة يتطلب الانتظار لأكثر من 3 أشهر لاستلامها وهو ما يشير الى الأزمة الكبيرة التي تعيشها الكثير من الدول بسبب ارتفاع كلفة الشحن.

وبين الوزان انه ليس هناك مبرر لدى الدولة لتحديد الأسعار ويجب ان تكون الأسواق حرة وعلى الدولة ان تنظم وتشرع القوانين التي تدعم حرية السوق وحرية التجارة، لافتاً ان هناك اسواقا ليس بها تحديد اسعار، مثل سوق الأدوية والسيارات.

وذكر الوزان ان ترشيد الدعومات وايصالها لمستحقيها من اصحاب الدخول المتدنية وذوي الدخل المحدود هي مسؤولية الدولة في المقام الأول، مع العمل في الوقت ذاته على وقف الدعم لغير المستحقين.

