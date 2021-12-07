شركة مساهمة لتمويل المتقاعدين وفقاً للشريعة

مال وأعمال

كشف مصادر لـ«النهار»، عن دراسة تقوم بها احدى الجهات الحكومية لتأسيس شركة مساهمة لادارة وتمويل المتقاعدين برأسمال قدرته المصادر بحدود 70 مليون دينار.

ولفتت الى ان الجهة الحكومية ستقوم بتغطية رأسمال الشركة بالكامل، مبينة ان من بين انشطة الشركة المزمع تأسيسها الدخول في استثمارات ومنح قروض حسنة للمتقاعدين.

ولفتت الى ان الشركة ستقوم بمنح التمويل للمتقاعدين لكل انواع القروض وفقاً للشريعة الاسلامية، مبينة ان الشركة تعتبر احد اهم اذرع الاستثمارية للجهة التي ستتولى تغطية رأسمال الشركة.

وتوقعت المصادر تقديم الدراسة الخاصة بالاستشاري العالمي للشركة وآليات عملها وطريقة ادارة الشركة لأموال المتقاعدين مطلع يناير المقبل.

وأشارت الى ان الشركة وعملها خالٍ من المخاطر كونها تعتمد بالأساس على ضمان الجهة الحكومية لرواتب المتقاعدين الشهرية.

وبينت المصادر ان الهدف من تأسيس الشركة ليس فقط منح القروض وادارة الاستثمارات، بل تهدف الى التسهيل على المواطنين في امور عدة من بينها: العلاج في الخارج والداخل تعزيز ايراداتها من خلال استثمارات نوعية في مجالات واعدة ويتم استخدام الأموال الفائضة لديها والزواج والأقساط المتنوعة والتي من بينها التعليم. وتستهدف الجهات الحكومية في تلك الاستثمارات وبما يعزز من قدراتها.

جدير بالذكر، ان النائب في مجلس الأمة اسامة الشاهين قد اعلن في وقت سابق عن تقدمه باقتراح بقانون في شأن انشاء شركة تعنى بتوفير الخدمات التمويلية تخدم المتقاعدين والمتقاعدات وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية باعتباره كيانا تملكه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لافتاً ان الشركة تعد كيانا مستقلا يدخل ارباحا للمؤسسة، وفي نفس الوقت يلغي عن المواطنين والمواطنات التكاليف الباهظة لاستبدال معاشاتهم التقاعدية المكلفة عليهم.

وأكد النائب الشاهين ان الهدف الأول والأخير من المقترح المقدم، العمل على مكافحة الربا المؤثم وتوفيق الاوضاع القائمة مع الشريعة الاسلامية والتخفيف عن كاهل المتقاعدين والمتقاعدات عبر اسقاط هذه البدلات والفوائد والأرباح المبالغ فيها وغير المنطقية والتي لا تنسجم مع وجوب تكريم الدولة لمن قدموا للوظيفة العامة زهرة شبابهم وحياتهم.

