«التنين الصيني» يتمدد عالمياً.. وأميركا تكافح لترويضه والسيطرة عليه

مال وأعمال

تحولت الصين لمصدر قلق للغرب بعدما اصبحت ثاني اكبر اقتصاد في العالم وتضاعف ناتجها المحلي 11 ضعفاً في 20 عاماً.

وبعد عشرين عاماً من وصول الصين الى منظمة التجارة العالمية، تكافح الحكومات في جميع انحاء العالم بشأن كيفية التعامل مع قوة التصدير الطاغية على مدار العقدين المقبلين.

ورغم الاتفاق الواسع، حتى من قِبَل اولئك الذين جلبوا الصين الى خيمة التجارة العالمية، على ان دخولها لم يمضِ كما هو متوقع، فان هناك القليل من الاجماع حول ما يجب فعله حيال ذلك.

وفشلت الرسوم الجمركية العقابية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترمب في تضييق الخلل التجاري بين الولايات المتحدة والصين، مع ارتفاع الصادرات الصينية خلال الوباء، في الوقت ذاته، لم يتوطد بعد «تحالف الراغبين» المُستعد لانتقاد الصين على ممارساتها غير العادلة والمزعومة.

وقالت تشارلين بارشفسكي، التي كانت اكبر مسؤولة تجارية في فترة رئاسة بيل كلينتون، وواحدة من مصممي انضمام الصين لمنظمة التجارة العالمية: «الوضع الذي نحن فيه الآن غير مؤكد بالمرة.. وهو وضع يتسم بعدم الاتساق وبدرجات مختلفة من الفشل وغياب الهدف المشترك».

وبالنسبة للصين، فان فوائد النظام الدولي القائم على القواعد واضحة، وعلى مدار العشرين عاماً الماضية نمت من المرتبة السادسة الى ثاني اكبر اقتصاد مع تضاعف الناتج المحلي الاجمالي 11 ضعفاً الى ما يقرب من 15 تريليون دولار، بينما زاد الاستثمار الأجنبي المباشر اربعة اضعاف.

وبالنسبة للدول الغنية، فان الصورة مختلطة، اذ استفاد المصدرون من الامتيازات العميقة التي قدمتها الصين للانضمام الى منظمة التجارة العالمية، لكن المنافسة المتزايدة من السلع الصينية الرخيصة جلبت الألم للعمال الأجانب، خاصة في مجالات التصنيع كثيفة العمالة مثل الالكترونيات والملابس والاطارات والصلب والألمنيوم.

ويتضح هذا الجانب السلبي في ابحاث الاقتصاديين مثل ديفيد اوتور وديفيد دورن وجوردون هانسون، المحللين الأوائل لما اطلقوا عليه.

ورغم التغيير الأكثر ايجابية في اللهجة تجاه منظمة التجارة العالمية، فقد واصل الرئيس جو بايدن الى حد كبير نهج سلفه المتشدد، ويعمل «بايدن» بنشاط على شل جهاز الاستئناف في منظمة التجارة العالمية، ويواصل فرض تعريفات «ترمب» غير المصرح بها على صادرات صينية بقيمة 300 مليار دولار.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في خطاب أخيراً: «لوقت طويل جداً، تسبب عدم التزام الصين بالمعايير التجارية العالمية في تقويض رخاء الأميركيين وغيرهم حول العالم».

