الطواري لـ «النهار»: الدولة لم تتحرك واقعياً لخفض العجز

مال وأعمال

أكد الخبير الاقتصادي والمدير الشريك في شركة نيوبيري للاستشارات الدكتور عصام الطواري أن التحسن في ميزانية الكويت لارتفاع أسعار النفط يعد تحسن مؤقت، ما لم يكن هناك إصلاحات اقتصادية جادة،داعياً الى تبني خطط استراتيجية واضحة لخفض الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، منتقدا في الوقت ذاته التوجهات الحكومية في الاعتماد على النفط دون التحرك لوقف الهدر والانفاق الحكومي.

وطالب الطواري في تصريحات خاصة لـ «النهار» بتوجهات جذرية نحو الاستثمار والإنتاج المبني على خطط مستقبلية طموحة بدلا من الاعتماد الكلي في الصرف الريعي المبني على النفط، معتبرا النفط ناضب لامحالة ويجب ان تستغل الفوائض في مشروعات إنتاجية حقيقية لتأمين مستقبل الأجيال.

وأوضح ان الكويت تحتاج لخطة استراتيجية محكمة لتنظيم الانفاق الحكومي ووقف الهدر وتوجيه الإنتاج الى نوعية حقيقية من خلال مشروعات مدرة للدخل،لا سيما مع توفر المواد الخام والسيولة التي تحتاجها تلك المشاريع.

وأكد الطواري ان الدولة لم تتخذ إجراءات خفض العجز او ترشيد المصروفات،مشيراً الي ان تلك القرارات تحتاج تهيئة الرأي العام لتلك الاجراءات،وخصوصاً في مثل تلك الأجواء التي تعيشها الكويت في المرحلة الراهنة، مشدداً على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار حالة المواطن والمقيم اصحاب الدخول البسيطة حتى لا يكونوا ضحايا لرفع الدعم والإصلاحات الاقتصادية المطلوبة.

واوضح الطواري أن ارتفاع اسعار النفط الي مستويات عالية لا يدعو للفرح، موضحاً ان ذلك الارتفاع وقتي، وهو ما يحتم على الدولة والحكومة المطالبة بشد الحزام في جميع الأوقات وليس عند انخفاض الأسعار فقط.

واشار الي ان البترول لن يستخدم كمصدر للطاقة مستقبلاً،موضحاً أنه يستخدم بنسبة 60 % في الوقت الراهن،مؤكداً أن التحول المستقبلي لاستخدام الطاقة البديلة سوف يعمل على تحويل النفط الى سلعة أولية للصناعة وهو ما سيقلل من أهميته.

وأفاد أن ارتفاع البترول في الوقت الراهن جاء نتيجة ارتفاع الطلب وانخفاض كميات الانتاج وهو ما انعكس إيجاباً على اسعار النفط وبالتبعية إيجاباً على الميزانية وهو ما سيخفف الضغط على الميزانية

وتوقع عدم استمرار ارتفاع اسعار النفط بنفس الوتيرة مستقبلاً وان زيادة الاسعار في السوق العالمي ستعطي دفعة للمصادر البديلة للنفط (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهربائية)، موضحاً ان ذلك الارتفاع سيعد دافعاً قوياً لاستخدام سيارات الكهرباء ذات الكلفة الاقل مؤكداً ان ارتفاع الاسعار ليس نعمة كاملة ولكن قد يكون له بذور عدم نفع.

وذكر أن ارتفاع اسعار النفط قد يكون مفيداً على المدي القريب لكن لن يكون له فائدة كبيرة للمواطن على المدي البعيد وهو ما يدعو الجميع للتكاتف من أجل عدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل.

