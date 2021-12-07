استثناء العاملين في «المقسومة» من الإجراءات الصحية الحدودية

مال وأعمال

أكدت الشركة الكويتية لنفط الخليج انها قامت بالتواصل والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لتسهيل حركة مرور العاملين بعمليات الوفرة والخفجي للوصول لمقار اعمالهم عبر منفذ النويصيب البري الحدودي.

و اعلنت الشركة عن نجاح مساعيها التنسيقية بالحصول على موافقات الجهات المعنية في الدولة والمتمثلة في: وزارة الصحة، وزارة الداخلية، ووزارة النفط، علاوة على اللجنة العليا لطوارئ «كورونا» بالسماح للزملاء العاملين في منطقة عمليات الخفجي المشتركة بالدخول لمواقع العمل عبر منفذ النويصيب البري باستخدام مركباتهم الخاصة وكذلك استثنائهم من الاجراءات المطبقة في المركز الحدودي على ان يقتصر الاستثناء على المحصنين ضد فيروس كورونا من حاملي هوية العمل بالمنطقة المقسومة فقط.

و توجهت الشركة الكويتية لنفط الخليج بخالص الشكر والامتنان لجميع الوزارات والجهات الرسمية المعنية بالدولة والتي تم التعاون والتنسيق معها لتسهيل حركة مرور العاملين بمناطق العمليات المشتركة عبر منفذ النويصيب البري الحدودي وصولا لمواقع عملهم بمنطقتي عمليات الخفجي والوفرة المشتركة، واصلة الشكر للأشقاء من الجانب السعودي لتعاونهم المستمر والمثمر في كل ما من شأنه تحقيق الادارة المثلى لثروات البلدين الشقيقين في مناطق العمليات المشتركة.

