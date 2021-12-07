«نفط الكويت» نظَّمت زيارة لسفراء ودبلوماسيين إلى محمية العبدلية

مال وأعمال

نظمت شركة نفط الكويت زيارة لعدد من السفراء والدبلوماسيين المعتمدين في الكويت إلى محمية العبدلية التابعة لها. وجاءت الزيارة في إطار حملة «الكويت تزرع» التي ينظمها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية - الموئل لإقليم الخليج العربي للسنة الثالثة على التوالي، وشارك فيها وفد من البرنامج إضافة إلى السفراء والدبلوماسيين. ورافق الوفد في الزيارة كل من مدير مجموعة العمليات (شرق الكويت) عمر صادق، ومدير مجموعة العلاقات العامة والإعلام محمد البصري، إضافة إلى عدد من الموظفين في فريقي عمل العلاقات العامة والإعلام والمسؤولين في المحمية. ومن أبرز الدبلوماسيين الذين تضمنهم الوفد، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى البلاد إلينا رومانوسكي، وسفيرة المملكة المتحدة بليندا لويس، و سفير باكستان سيد سجاد حيدر. وتم خلال الزيارة تنظيم جولة لأعضاء الوفد الزائر، جرى فيها التعريف بالمحمية، إضافة إلى مشاركة الزائرين بزراعة بعض النباتات والأشجار.

