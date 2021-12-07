عُمان افتتحت مشروع «جبال خُف» الاستراتيجي للنفط والغاز

مال وأعمال

افتتحت سلطنة عُمان مشروع «جبال خُف» للنفط والغاز. ومن المتوقَّع أن تبلغ ذروة إنتاج المشروع نحو 20 ألف برميل من النفط الخام، وخمسة ملايين متر مكعب من الغاز يومياً.

ويمثل المشروع قيمة استراتيجية عالية لتلبية احتياجات السلطنة من النفط والغاز، والحد من صافي واردات شركة «تنمية نفط عمان» من الغاز.

ويشمل المشروع 198 كيلومتراً من خطوط الأنابيب وخطوط التدفق، ويتضمن أول مرفق رئيسي لاستخلاص الكبريت في السلطنة، وهو قادر على استخلاص 235 طناً من الكبريت يومياً.

وتنفذ المشروع شركة «تنمية نفط عمان»، والشركات الرئيسية المتعاقدة معها: «بتروفاك»، و«جلفار» للهندسة والمقاولات، وشركة الصناعات العربية للمشاريع.

