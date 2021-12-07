أداء عرضي للبورصة مع عودة السيولة وتباين المؤشرات

مال وأعمال

وسط اداء عرضي ما بين مستويات الدعم والمقاومة ما اسهم في ارتفاع المؤشر العام للبورصة بنحو 0.14 في المئة وبنحو 10.1 نقاط من 6974.03 إلى 6984.1 نقطة مع تباين أداء المؤشرات وفي مقدمتها مؤشر السوق الأول الذي تراجع بنحو 0.04 نقطة إلى 7573.27 نقطة، وسجل المؤشر الرئيسي صعوداً بنسبة 0.59 في المئة وبنحو 34.26 نقطة إلى 5841.33، وزاد «رئيسي 50» بنسبة 0.46 في المئة وبـ 27.9 نقطة إلى 6033.54 نقطة.

وشهدت القيمة الرأسمالية للسوق الأول تراجعاً بسيطاً بنحو مليون دينار لتستقر عند 30.855 مليار دينار، في المقابل ارتفعت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 0.59 في المئة وبقيمة 60 مليون دينار من 10.132 مليارات دينار إلى 10.192 مليارات دينار.

وشهدت القيمة السوقية للبورصة في نهاية جلسة أمس صعوداً بقيمة 60 مليون دينار وبنسبة 0.14 في المئة، لترتفع من 40.988 مليار دينار إلى 41.048 مليار دينار لتكسر حاجز الـ 41 مليار لأول مرة منذ نهاية جلسة 28 نوفمبر الذي فقدت فيها القيمة السوقية نحو 1.7 مليار دينار.

وشهدت وتيرة التداولات نمواً واضحاً مقارنة مع الجلسة السابقة، حيث ارتفعت أحجام التداول بنسبة 2.9 في المئة لتصل إلى 369.5 مليون سهم مقابل 358.98 مليون سهم في جلسة الأحد، كما زادت السيولة بنحو 33.5 في المئة لتصل إلى 74 مليون دينار بالمقارنة مع 55.5 مليون دينار، وارتفعت الصفقات من 12 ألف صفقة إلى 14.9 ألف صفقة.

وسجلت مؤشرات 10 قطاعات ارتفاعاً أمس بصدارة التكنولوجيا بنمو نسبته 2.88 في المئة، في حين تراجع 3 قطاعات أخرى يتصدرها الاتصالات بانخفاض معدله 1.10 في المئة.

وجاء سهم «الرابطة» على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بارتفاع قدره 9.77 في المئة، بينما تصدر سهم «تحصيلات» القائمة الحمراء مُتراجعاً بواقع 7.83 في المئة. وتصدر سهم «أهلي متحد - البحرين» نشاط السيولة بالبورصة بقيمة 11.34 مليون دينار مُتراجعاً بنسبة 2.08 %، فيما تصدر سهم «جي إف إتش» نشاط الكميات بتداول 90.94 مليون سهم مُتراجعاً بنحو 1.13 في المئة.

