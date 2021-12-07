«استهلاكية»: إضافة مادة لتوزيع أرباح مرحلية

مال وأعمال

وافق مجلس ادارة الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة في اجتماعه، على اضافة مادة جديدة للنظام الأساس للشركة تتيح توزيع أرباح مرحلية على فترات

نصف أو ربع سنوية.

وقالت «استهلاكية» في بيان للبورصة ان المجلس اشترط في اضافة المادة لصحة تلك التوزيعات أن تكون أرباح حقيقية وفقاً للمبادئ المحاسبية المُتعارف عليها، وبشرط ألا يمس التوزيع رأس المال المدفوع.

ودعا مجلس ادارة الشركة الى عقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة مقترح التوزيعات. كما وافق مجلس الادارة على اتخاذ اجراءات قضائية ضد احدى الشركات الاستثمارية لعقود وصفقات تمت خلال سنوات سابقة.

