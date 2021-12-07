«الوطني»: التضخم كسر حاجز 3.2 % في يوليو

مال وأعمال

انخفض مؤشر أسعار المستهلك هامشياً الى 3.2%، على أساس سنوي، في يوليو الماضي، الا أنه بقي أعلى من مستويات العام الماضي، وما زال ارتفاع الأسعار في العديد من القطاعات كالمواد الغذائية والملابس والنقل والترفيه يدفع معدل التضخم الرئيسي نحو الارتفاع، كما أن تزايد الطلب الاستهلاكي واضطرابات سلاسل التوريد الناجمة عن الجائحة قد أدى الى رفع معدلات التضخم عالمياً، ويبدو أن معدل التضخم في الكويت قد يصل في المتوسط الى نحو 3.0% في عام 2021.

وقال تقرير بنك الكويت الوطني ان أحدث بيانات صادرة عن الادارة المركزية للاحصاء كشفت تراجع معدل تضخم أسعار المستهلكين هامشياً في يوليو ليصل الى 3.2% على أساس سنوي مقابل 3.4% في يونيو (+0.3% على أساس شهري).

اضاف الوطني أن معدل التضخم اتخذ اتجاهاً تصاعدياً هذا العام وارتفعت الأسعار (على أساس شهري) خلال 14 من أصل 15 شهراً الماضية

نتيجة مجموعة من العوامل التي تضمنت تعافي الطلب واضطرابات

جانب العرض وارتفاع أسعار المواد الغذائية عالمياً، وتعتبر اضطرابات سلاسل التوريد ظاهرة عالمية، خاصة في ظل نقص العمالة واعادة هيكلة الاقتصاد المرتبط بالجائحة ونقص العمالة مقابل ارتفاع الانفاق الاستهلاكي بعد الاغلاق، كما أدت عوامل مماثلة الى صعود معدلات التضخم في مجموعة من الدول المتقدمة الى مستويات أعلى بكثير مؤخراً، بما في ذلك منطقة اليورو (4.9% في نوفمبر) والولايات المتحدة (6.2% في أكتوبر).

وكانت ضغوط الأسعار في الكويت أكثر وضوحاً في فئة المواد الغذائية والمشروبات، والتي قفزت في يوليو بنسبة 10.1%، على أساس سنوي، وتم تسجيل ارتفاع في الأسعار عبر معظم المؤشرات الفرعية، الا أن أعلى معدلات الارتفاع جاءت في فئات الفاكهة (+25%) والخضراوات (+9.7%) واللحوم (+15.3%).

وتعكس بعض تلك الارتفاعات زيادة أسعار المواد الغذائية الدولية بصفة عامة، اذ ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) لأسعار الغذاء، والذي يعتبر مقياساً عالمياً

لأسعار المواد الغذائية، بنسبة 33%، على أساس سنوي، في يوليو (وبقي مرتفعاً في نوفمبر).

