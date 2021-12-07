معرفي رئيساً تنفيذياً لـ«العربية العقارية»

مال وأعمال

اعلنت الشركة العربية العقارية عن تعيين عبدالله عبدالصمد معرفي بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة على أن يباشر مهام عمله اعتباراً من يوم 6 ديسمبر. وقالت الشركة إنه لايوجد أي تأثير لهذا التعيين على المركز المالي للشركة. كما اعلنت الشركة العربية للاستثمار على موقع بورصة الكويت عن استبدالها ممثلها في عضوية مجلس ادارة الشركة العربية العقارية ليكون يوسف عباس علي الصالح بدلا من عبدالله النجم. «الخرافي» اشترت 2.07 مليون سهم في «الاستثمارات الوطنية» أعلنت شركة الاستثمارات الوطنية عن قيام نائب رئيس مجلس الادارة، مهند محمد عبدالمحسن الخرافي، بشراء نحو 2.07 مليون سهم من أسهم الشركة. وقالت «استثمارات» في بيان للبورصة، ان الصفقة تمت بالأمس على أساس متوسط سعر بلغ 228 فلساً للسهم.