loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

معرفي رئيساً تنفيذياً لـ«العربية العقارية»


اعلنت الشركة العربية العقارية عن تعيين عبدالله عبدالصمد معرفي بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة على أن يباشر مهام عمله اعتباراً من يوم 6 ديسمبر. وقالت الشركة إنه لايوجد أي تأثير لهذا التعيين على المركز المالي للشركة. كما اعلنت الشركة العربية للاستثمار على موقع بورصة الكويت عن استبدالها ممثلها في عضوية مجلس ادارة الشركة العربية العقارية ليكون يوسف عباس علي الصالح بدلا من عبدالله النجم. «الخرافي» اشترت 2.07 مليون سهم في «الاستثمارات الوطنية» أعلنت شركة الاستثمارات الوطنية عن قيام نائب رئيس مجلس الادارة، مهند محمد عبدالمحسن الخرافي، بشراء نحو 2.07 مليون سهم من أسهم الشركة. وقالت «استثمارات» في بيان للبورصة، ان الصفقة تمت بالأمس على أساس متوسط سعر بلغ 228 فلساً للسهم.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

أسماء المقبولين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة