5 مفاتيح لتحركات الأسهم تتكرر في 2022

مال وأعمال

من الصعب ضمان نجاح التنبؤات بأسعار الأصول وأيها سيرتفع خلال الفترة المقبلة، وأي منها سيتعثر في الطريق،

وهذا كان الحال في عام 2021، فلم يكن أحد يتوقع أن يكون المؤشر الأفضل أداءً في العالم في عام 2021 هو مؤشر منغوليا، أو أن سلسلة دور العرض السينمائي ستوفر عائدات تصل الى 1200%.

وبينما توقع معظم المحللين الانتعاش في أعقاب الركود الناجم عن الوباء، توقع القليلون الضراوة الشديدة للصعود الذي دفع الأسهم الأوروبية والأميركية الى أرقام قياسية متتالية، أو الانخفاض الأخير بعد ظهور متغير كورونا أوميكرون، فيما توقع عدد أقل الركود في الصين أو أزمة السيولة التي تؤثر على المطورين العقاريين.

وعلى الجانب الآخر ارتبط الكثير مما حدث في أسواق الأسهم هذا العام بظروف محددة، مثل الرهان على الأسهم التركية، في وقت دفع فيه الرئيس رجب طيب أردوغان لسياسة مفادها أن ارتفاع أسعار الفائدة هو المسبب للتضخم، وانهارت على اثر ضغوطه السياسية على البنك المركزي الى انهيار العملة،

كما أن أحدا لم يتوقع أن يحقق الاستثمار في Bucket Studio Co، مالك حصة رئيسة في مسلسل سكويد جيم، والذي حقق ايرادات تاريخية على نتفليكس.

1 - «كوفيد- 19»

كانت التطورات الوبائية هي المحرك الرئيس للسوق لمدة عامين تقريباً، ما تسبب في حدوث انهيار في عام 2020 ثم ارتفاع مستمر على خلفية برامج التطعيم التي سمحت باعادة الانفتاح الاقتصادي. والآن تسببت المخاوف بشأن متغير أوميكرون في تموجات عبر مؤشرات الأسهم العالمية.

2 - التضخم

أثبتت أرباح الشركات المرتفعة هذا العام، الى أن الشركات يمكنها تمرير التكاليف الأعلى الى المستهلك الذي لا يزال على استعداد للانفاق.

واذا خفت الضغوط التضخمية في الأشهر المقبلة، فلا تتوقع انتعاشاً مريحاً للأسعار، لأن أسعار الأسهم عكست بالفعل هذه الحالة من التفاؤل.

3 - ازالة الكربون

كما أن أحد الأسباب التي تجعل التضخم قد يظل أعلى من الناحية الهيكلية هو الانتقال الى الحياد المناخي، وهو هدف التزمت به أكبر اقتصادات العالم - من الولايات المتحدة الى الهند - بشكل جماعي هذا العام. حيث تؤدي أسعار الكربون المرتفعة والضرائب البيئية الى زيادة تكاليف الانتاج للصناعات، بينما أسهم نقص الاستثمار في الوقود الأحفوري في ارتفاع تكاليف الطاقة التي تهدد بضعف النمو وتعطيل الانتاج.

4 - ميتافيرس (آيستوك)

وعلى الجانب الآخر، جذبت اعادة تسمية فيسبوك الانتباه الى مساحة متزايدة من النشاط الاقتصادي خارج العالم المادي، من وسائل التواصل الاجتماعي الى منصات الألعاب.

ومن المتوقع أن تصبح ميتافيرس metaverse - العوالم الرقمية التي تمكن المستخدمين من التواصل الاجتماعي وممارسة الألعاب واجراء الأعمال - فرصة بمليارات الدولارات، وفقاً للرئيس التنفيذي لشركة ايبك جيمز، تيم سويني.

5 - الصين

اتخذت بكين اجراءات متأرجحة للحد من أرباح عمالقة التكنولوجيا والشركات التعليمية هذا العام، وفرضت قيوداً على اقراض مطوري العقارات لتقليص اعتمادها على القطاع. في الوقت نفسه، أدى الارتفاع الكبير في أسعار المصانع الى صعوبة الحفاظ على هوامش الربح على الشركات، في حين أن عدم وجود أي تدابير تخفيف كبيرة من قبل البنك المركزي في الأشهر الأخيرة قد أثر على النمو الاقتصادي.

