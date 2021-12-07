أول كويتية تقتحم عالم التدريب والتأهيل في التداولات إيمان العياف: بث الوعي حول أسوق المال والأسهم

مال وأعمال

أعلنت الرئيسة التنفيذية لشركة ايمان العياف للتداول ايمان العياف عن تنظيمها عدداً من الدورات التدريبية والتأهيلية المتخصصة للاستثمار في أسواق المال في دول الخليج العربي مثل دبي والبحرين وعمان والكويت.

وتعتبر ايمان العياف اول امرأة كويتية تقتحم عالم التدريب والشرح والتأهيل لاسواق التداول العالمية، وذلك بخبرة تمتد لسنوات طوال.

وقالت العياف في تصريحات صحافية، إن الدورات التدريبية التي تنفذها تركز على شرح الخطوة الأولى للاستثمار في الأسواق المالية العالمية واستراتيجية التداول، وذلك بشكل مجاني بدول مقابل حيث إن شركات الوساطة تقدم للمتداول دورات مجانية واستشارات، ولا تنصح بدفع أموال نظير تعلم المبادئ الأساسية للتداول فهناك مصادر تعليمية كثيرة مجانية.

وقالت ان محاور الندوات التي تقدمها تتركز في كيفية تحليل السوق بنظرة واحدة ومعرفة اتجاه السوق بوضوح ومعرفة مناطق التصحيح وارتداد السعر ومعرفة بداية الاتجاه بالضبط والتفريق بين الكسر أو الاختراق الصحيح أو الكاذب وتحديد الأهداف ووقف الخسارة بدقة كبيرة ومعرفة كل الاشارات التي تدعم البيع أو الشراء. وبينت أن الندوات ركزت على بث الوعي والثقافة الاستثمارية لدى مختلف فئات المجتمع حول الأسواق المالية وتحركات الأسهم، وابراز هذا الدور لكل المتداولين باعتبارهم الركيزة الأساسية لبناء مستقبل استثماري يسهم في الارتقاء بقطاع المال والأعمال. وذكرت أن الدورات التعليمية تتضمن تقديم استشارات مجانية وتوصيات حول سوق الأسهم، وكيفية الدخول الى الأسواق والعوائد التي يمكن أن يحققها المستثمر الصغير في البورصة. وشددت على أن التعلم التدريجي والمنهجي للشخص بامكانه أن يتحول الى خبير في سوق الأوراق المالية لبدء الاستثمار في سوق الأسهم، فكما يقال دائما «المعرفة قوة»، لذلك فان قراءة المقالات عن سوق الأوراق المالية من خلال المقالات والمواقع المختصة في التداول والتعليم وما الى ذلك ستساعدك على تطوير مجموعة من المهارات المطلوبة لبدء رحلة المتداول الاستثمارية.

وشددت على ضرورة وعي المتداولين بأهمية ثقافة التداول وتحديد الفرصة والتوقيت المناسب للاستثمار، والتي تعتبر من الجوانب المهمة التي يجب التركيز عليها خاصة خلال هذه الفترة التي تتزامن مع انخفاضات الأسواق مع تفشى جائحة كورونا.

