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وطن النهار

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رفع 12 مركبة مهملة في الجهراء


كشفت ادارة العامة العلاقات العامة لبلدية الكويت على قيام الفريق الرقابي لادارة النظافة العامة واشغالات الطرق في محافظة الجهراء بجولة تفتيشية على مناطق المحافظة اسفرت عن رفع 8 سيارات مهملة في منطقة تيماء بالاضافة الى رفع 4 شاحنات «ديزل» بمنطقة السالمي. وقال مدير ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق في محافظة الجهراء فهد القريفه بأن الجولات تهدف الى الارتقاء بمستوى النظافة في جميع مناطق المحافظة وبأن مشرفي المراكز يقومون وبصفة دورية بمتابعة اعمال النظافة في جميع مناطق المحافظة من خلال رفع كل ما يعمل على اعاقة الطريق ويشوه المنظر العام، مؤكدا عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين للائحة النظافة العامة واشغالات الطرق.


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