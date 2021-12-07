مليون متر مربع في الصبيّة للمشروعات الصغيرة

وطن النهار

صادق وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الاسكان والتطوير العمراني شايع الشايع على قرار المجلس البلدي، بشأن تخصيص ارض لصالح الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمساحة مليون متر مربع، بناءً على قرار مجلس الوزراء في منطقة الصبية بصفة مؤقتة خلال الفترة من الاول من نوفمبر 2021 ولمدة خمس سنوات لاستقطاب العربات المتنقلة وانشاء سينما السيارات من خلال اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وصادق كذلك على قرار تشكيل لجنة تحقيق بشأن عدم نشر قرار المجلس البلدي في الجريدة الرسمية في حينه الخاص بالموافقة على طلب النيابة اعفاءها من رسوم شهادات الأوصاف الخاصة بالعقارات موضوع الحكم الجزائي الصادر بحصر اموال عامة والمتهم فيها فهد الرجعان

واحال المجلس الى الحكومة 10 بنود تم استخدام المادة 25 بحقها وذلك للفصل النهائي بها بعد تمسك المجلس بتوصيته ابرزها الاقتراح المقدم من العضو علي بن ساير تغيير استعمال ارض منتزه ابوحليفة وتحويل تبعيتها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وقرار مشروع اللائحة الداخلية لتنظيم اعمال المجلس البلدي لقانون البلدية 33/2016، ومقترح العضو احمد العنزي بشأن السماح بانشاء عرائش «برجولات» ومظلات بتصميمات هندسية بحدائق مناطق السكن الخاص والنموذجي على ان يتم تحديد النسبة الخاصة بانشاء المظلات من قبل البلدية بعد الحصول على موافقات من املاك الدولة واضافتها الى لائحة الحدائق.

وأحال كذلك قرار الابقاء على نفق دروازة العبدالرزاق وعدم هدمه، مع سرعة استلام البلدية لموقع النفق من وزارة المالية وعمل صيانة كاملة للنفق بعد دراسة انشائية، وضم موقع النفق الى مشروع «تطوير اسواق المباركية» لدى البلدية والاستفادة واستثمار الموقع مع الالتزام بعمل صيانة دورية انشائية وتشغيلية لموقع النفق مع التنسيق مع وزارة الاشغال العامة لصيانة الأسفلت السطحي لمقاطع الدروازة.

وأحال ايضاً لائحة المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والجداول المرفقة بها، والاقتراح المقدم من العضو المهندسة مها البغلي بشأن تنظيم استخدام نظام الاشارات المرورية الذكية والتي تتميز بربط الاشارات جميعها بنظام واحد يقوم باحتساب اوقات فتح واغلاق الاشارات. واحال ايضاً الاقتراح المقدم من العضو حسن كمال بشأن تشكيل لجنة عليا لتحديد الهوية المعمارية في الكويت، ومقترح العضو عبدالوهاب بورسلي بشأن تسمية جميع حدائق بأسماء الشهداء بالتنسيق مع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية.

