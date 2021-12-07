الخالد: المواطن شريك في الإصلاح والتطوير

وطن النهار

أكد محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد ان المواطن شريك اساس في عمليات الاصلاح والتطوير المنشود، لافتاً الى ان المحافظة لن تدخر جهدا في كل ما من شأنه ان يرتقي في الخدمات التي تقدم للمواطنين.

جاء كلام الخالد خلال لقائه مع ابناء منطقة الدوحة- في مقر مختارية المنطقة بحضور مختار المنطقة، ورئيس فريق طوارئ بلدية العاصمة زيد العنزي وأعضاء الفريق، ومسؤولي المحافظة - والذي يأتي ضمن اللقاءات التي يحرص الخالد على اجرائها عن قرب.

واستمع المحافظ من الحضور الى العديد من المتطلبات والمشاكل التي تعاني منها المنطقة مثل سكن العزاب وسط الأهالي واثر ذلك على ابناء المنطقة امنيا واجتماعيا، ووقوف السيارات والشاحنات والمعدات الثقيلة امام الجمعيات والمساجد والساحات العامة، واعدا اياهم بالتعاون مع الجهات المعنية لايجاد الحلول المناسبة لها بأقصى سرعة ممكنة.

وأضاف الخالد ان ثمة العديد من القوانين الحالية لاسيما المتعلقة بسكن العزاب وسط المناطق النموذجية بحاجة الى اعادة النظر واصدار تشريعات قادرة على وقف مثل هذه التجاوزات وتلائم المجتمع الكويتي وبيئته المحافظة بعد تزايد الشكاوى حول هذه الافة التي باتت تشكل خطراً على كل مناحي الحياة الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والخدمية.

وقال الخالد «منطقة الدوحة حالها كحال جميع مناطق العاصمة بشكل خاص ومناطق الكويت بشكل عام ولن ندخر جهدا لاضفاء السكينة على مختلف مناطق المحافظة، وأن ابواب المحافظة مفتوحة امام ابناء منطقة الدوحة وكل مناطق العاصمة للاستماع الى احتياجاتهم ومتطلباتهم بشكل مباشر».

وأعرب المحافظ في نهاية الاجتماع عن شكره وتقديره للحضور واعدا اياهم بالعمل على حل جميع المشاكل التي تم طرحها بالتعاون مع الجهات المسؤولة.

