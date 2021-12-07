انطلاق «الموسم التدريبي» بـ«الإعلام»

وطن النهار

انطلق الاسبوع التدريبي الثالث الذي تنظمه وزارة الاعلام لمنتسبيها ضمن موسمها التدريبي الحالي الذي انطلق بتاريخ 23 نوفمبر 2021 ويقام بالتعاون مع رابطة اعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية.

ويتضمن الأسبوع الثالث ثلاث دورات تدريبية، الدورة الأولى يقدمها الاعلامي ماضي الخميس بعنوان «القواعد الذهبية للاعلام» وهي دورة متاحة لكل منتسبي وزارة الاعلام، والدورة الثانية تقدمها د. جوزة الشمري بعنوان «تحويل الأفكار الى خطط وبرامج عمل» والدورة موجهة لمنتسبي قطاع التلفزيون، والدورة الثالثة يقدمها المستشار م. وائل يوسف المطوع تحت عنوان «مهارات التفويض الفعال» والدورة موجهة للفئات الاشرافية بكل قطاعات وزارة الاعلام، وتقام الدورات الثلاث خلال الفترة من 5 الى 9 ديسمبر الحالي. جدير بالذكر ان الموسم التدريبي لوزارة الاعلام مستمر حتى تاريخ 17 مارس 2021 متضمنا العديد من الدورات التدريبية المهمة التي تسهم في الارتقاء بكفاءة منتسبي الوزارة بكل قطاعاتها وتأهيلهم واكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة التي تسهم في نجاح الخطة الاستراتيجية لوزارة الاعلام 2021/2026 وأهداف خطة كويت جديدة 2035.

