الأنصاري: مناهضة ازدراء الأديان وخطاب الكراهية

وطن النهار

قال وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية والعلاقات الدولية زكريا الانصاري: ان الكويت تقدمت بمقترحات لاجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب لمناهضة ازدراء الأديان وخطاب الكراهية.

وقال الأنصاري في تصريح لـ«كونا» في ختام اعمال اجتماع المكتب التنفيذي انه تم تشكيل لجنة خاصة لمناقشة هذا الموضوع لافتا الى توصل اللجنة الى شبه مشروع ما لم تكن هناك اي ملاحظات عليه في اجتماع المجلس الوزاري في دورته الـ 37 والمقرر عقدها غدا «امس» الاثنين.

وأكد ان الكويت لها جهود واضحة في مجال مناهضة ازدراء الأديان وخطاب الكراهية مبينا ان اجتماع المكتب التنفيذي ناقش العديد من مشاريع القرارات المتصلة بالتعاون العربي في المجالين القانوني والقضائي.

وأوضح الانصاري الذي يترأس وفد الكويت الى الاجتماع ان المناقشات تركزت على الاجراءات القانونية والقضائية التي اتخذتها الدول العربية بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» مضيفا ان الكويت ارسلت بمذكرة للأمانة العامة لجامعة الدول العربية لمعالجة بعض الثغرات حول الاجرءات المتصلة بالحالات الوبائية.

وأضاف انه سيتم غدا عرض التوصيات ومشاريع القرارات المرفوعة من المكتب التنفيذي على اجتماع وزراء العدل العرب ومنها توصيات متعلقة بتعزيز التعاون العربي والدولي فى مجال مكافحة الارهاب وتوصيات متعلقة بمشاريع استرشادية ومنها «مشروع قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية».

وأكد المسؤول الكويتي ان اللجان المتصلة بأعمال المجلس مستمرة في اجتماعاتها معربا عن الأمل ان يكون هذا الاجتماع «بداية جديدة» بعد التوقف «الحضوري» الذي دام اكثر من عامين بسبب جائحة «كوفيد - 19».

