«الهلال الأحمر» شاركت في «إكسبو 2020»

وطن النهار

اكدت جمعية الهلال الاحمر ان المرأة الكويتية لعبت دورا بارزا بالجهود التطوعية على جميع المستويات المحلية والدولية.

جاء ذلك على هامش مشاركة الجمعية في جناح الامانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اكسبو 2020 بمناسبة اليوم العالمي للتطوع.

وقالت نائب مدير ادارة الشؤون القانونية في جمعية الهلال الاحمر اسرار القبندي في تصريح لـ«كونا» ان المتطوعات في الجمعية قدمن نموذجا متميزا في العمل التطوعي ببذلهن الوقت والجهد في الازمات وهو الأمر الذي يعكس اصالة المجتمع الكويتي المحب للعمل الخيري.

واضافت القبندي ان جمعية الهلال الاحمر تمتلك العديد من المتطوعات المتخصصات في مجالات عدة منها الطب والهندسة والتمريض والقانون والتعليم والاجتماع بالاضافة الى ربات المنازل وطالبات الجامعات المنتسبات للجمعية «ولهن ادوار بارزة في خدمة الوطن والانسانية».

