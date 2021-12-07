«المعلمين»: «التوجيه الفني» يعاني نزع «الوصف الوظيفي»

وطن النهار

أشاد رئيس جمعية المعلمين حمد الهولي، بالاهتمام الكبير الذي توليه اللجنة التعليمية في مجلس الأمة تجاه القضايا والملفات من قبل الجمعية، وما ابدته من اهتمام كبير تجاه قضية التوجيه الفني وبطاقات الوصف الوظيفي، مشيرا الى ان الاجتماع الذي عقدته اللجنة برئاسة د.حمد المطر وبحضور اعضاء اللجنة وممثلين عن وزارة التربية والتوجيه الفني والادارات المدرسية الى جانب وفد مجلس ادارة الجمعية كان ايجابيا وتم فيه عرض القضية بشكل واف ومتكامل من قبل جميع الأطراف المعنية وتم فيه التأكيد على الحاجة الماسة لتعديل الهيكل التنظيمي الحالي للتوجيه الفني في الوقت الذي اشار فيه وكيل وزارة التربية بالانابة د. بدر المطيري، خلال مشاركته في الاجتماع الى ان الوزارة ستخاطب ديوان الخدمة المدنية لحل مشكلة الصفة الاشرافية للتواجيه الفنية. وذكر الهولي ان من ابرز ما تمت الاشارة اليه خلال الاجتماع المشاكل التي يعاني جهاز التوجيه الفني ومن ابرزها نزع الصفة الاشرافية من الجهاز وتأثرها السلبي في سير العملية التعليمية، وما يتعلق بالقرارات الشفوية وعدم الالتزام ببطاقات الوصف الوظيفي المعتمد والمثبت ما ادى الى حدوث مشاكل وازدواجية في تفسير القرارات بين منطقة وأخرى، وبين مسؤول ومسؤول آخر، بالاضافة الى ان عدم اعتماد الهيكل الوظيفي ادى الى وجود اختلاف وتضارب بين المسؤول المباشر وبين الموجهين، هذا اذا ما وضع في الاعتبار ان بعض المناطق التعليمية يرأس الموجهين فيها مدير الشؤون التعليمية، وفي مناطق اخرى يرأسهم الوكيل المساعد للتعليم العام. وأضاف الهولي: ان الادارات المدرسية تقف بقوة الى جانب الموجهين وهذا ما عبر عنه مديرو المدارس في الاجتماع مؤكدين ان التوجيه الفني ركن اساسي من اركان العملية التعليمية وبغيابه لا تستقيم هذه العملية وتؤدي دورها المأمول، وانه ومن الناحية الفنية فان الموجه الفني ذراع اساسية في تشخيص ومعالجة مكامن الخلل الفنية ان وجدت.