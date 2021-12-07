جائزة فلاح الحجرف: ماضون في اكتشاف المواهب الوطنية

وطن النهار

ثمَّن د. سالم الحجرف الأمين العام لجائزة فلاح مبارك الحجرف للأعمال الوطنية دور مجلس أمناء الجائزة مشيدا بالتوجيهات والدعم اللامحدود الذي يقدمونه للجائزة الامر الذي كان له الاثر البالغ في توجيه دفة مسيرة هذه الجائزة واكتشاف المواهب المتميزة من أبناء الكويت والتي تحمل اسم المغفور له فلاح مبارك الحجرف والتي تهدف الى تعزيز قيم المواطنة والتسامح والانتماء في المجتمع الكويتي.

كما أثنى د. الحجرف على الجهود الكبيرة والمخلصة التي تبذلها لجان التحكيم عبر الدورات السابقة من عمر هذه الجائزة ومعايير التقييم والاختيار ذات المهنية العالية والعادلة لجميع مجالات الجائزة.

وأشار إلى التفاعل الكبير مع الجائزة على مدى الاعوام الخمس الماضية

والمشاركات المتميزة للمتسابقين والمشاركين في مختلف مجالات الجائزة بما فيها الفيلم القصير والقصيدة الوطنية والقصة القصيرة وجائزة الكلمة والتصوير الفوتوغرافي والرسم وأخيرا جائزة الاستخدام المثل لوسائل التواصل الاجتماعي التي استحدثت هذا الموسم.

وأشاد أمين عام الجائزة بالدور البارز لاجهزة الاعلام بجميع قطاعاتها الرسمية والخاصة والفردية في دعم مسيرة الجائزة وتسليط الضوء على أنشطتها وفعالياتها التى تتواصل على مدار العام.

وقال د. الحجرف: إن باب المشاركات يفتح سنويا لمدة أربعة اشهر بدأ من 1 سبتمبر وحتى 31 ديسمبر لفئتين عمريتين هما الجائزة التشجيعية لما دون سن الـ 18 عاماً والجائزة الرئيسة للشريحة العمرية بين 18 و40 عاماً. وفي هذه الايام تشارف أعمال الدورة الخامسة على الاغلاق بنهاية يوم الجمعة الموافق 31 ديسمبر 2021 والتي قسمت إلى خمسة مجالات هي:

جائزة الفيلم القصير: حيث تتنافس الافلام أو الفلاشات السريعة التى تحمل رسالة مجتمعية أو تعليمية أو وطنية هادفة تعالج بشكل مبتكر ظاهرة أو قضية تهم المجتمع وتهدف إلى تعزيز الحس الوطني والولاء والانتماء للكويت. ويحصل صاحب المركز الاول على 3,000 دينار والمركز الثاني على 2,000 دينار والمركز الثالث على 1,000 دينار. وجائزة التصوير الفوتوغرافي حيث استخدام الصور الفوتوغرافية في ابراز الهوية الجمالية للكويت على أن تتكون من تشكيلة من الصور التى تظهر جمالية الكويت أو المجتمع الكويتي وتعكس أي منظر مستوحي من المدينة أو البيئة النباتية أو البحرية أو غير ذلك من موضوعات ابداعية تخدم هدف الجائزة. ويحصل

صاحب المركز الاول 1,500 دينار والمركز الثاني على 1,000 دينار والمركز الثالث على 500 دينار، وجائزة القصيدة الوطنية والتي تهدف هذه الجائزة إلى نظم قصيدة وطنية باللغة العربية الفصحى تستمد مكوناتها من المجتمع الكويتي وتراعي عناصر البناء الفني للقصيدة من قافية وأبحر ووزن لغة وأن تصب أهدافها في حب الوطن ورفع الحس الوطني والولاء والانتماء للكويت أو معالجة بعض الظواهر السلبية والمشاكل الاجتماعية المعاصرة. ويحصل صاحب المركز الاول على 1,500 دينار، والمركز الثاني على 1,000 دينار والمركز الثالث على 500 دينار. وجائزة القصة القصيرة والتي تهدف هذه الجائزة إلى كتابة قصة قصيرة تستمد أحداثها من المجتمع الكويتي وتحتوي على عناصر البناء الفني للقصة من مقدمة وسرد وحوار ووصف وخاتمة وتتطرق الى أحداث تاريخية أو معاصرة وتعبر عن بيئة وزمان ومكان بحيث تصب أهدافها النهائية في تعزيز الحس الوطني والولاء والانتماء للكويت أو معالجة بعض الظواهر المجتمعية أو المشاكل المعاصرة. ويحصل صاحب المركز الاول في هذه الجائزة على 1,500 دينار والمركز الثاني على 1,000 دينار والمركز الثالث على 500 دينار. وجائزة وسائل التواصل الاجتماعي والتي تهدف هذه الجائزة إلى نشر ثقافة الاستخدام المسؤول على منصات التواصل الاجتماعي وتكريم

الشباب الكويتي المتميز الذى يستخدم منصته الخاصة سواء كانت قناة يوتيوب أو حساب تويتر أو انستغرام أو سناب شات أو غيرها ذات مصداقية عالية ورسالة هادفة وتسهم بنشر المعرفة والثقافة العلمية والاجتماعية المفيدة وتنبذ أشكال التعصب والتطرف بما يعزز روح الوحدة الوطنية. ويحصل صاحب المركز الاول 3,000 دينار والمركز الثاني على 2,000 دينار والمركز الثالث على 1,000 دينار.

والجدير بالذكر أن الشروط العامة للمشاركة بأي من مجالات الجائزة هو أن يكون المشارك كويتي الجنسية أو من أم كويتية. ولم يسبق له الفوز باحدى جوائز الموسم الماضي، وأن يكون 40 عاماً. كما يتم الالتزام بالشروط الخاصة لكل مجال من مجالات- عمر المشارك ما بين 18 الجائزة الخمسة علما بأن آخر موعد لتسليم الأعمال المشاركة يوم الجمعة الموافق 31 ديسمبر 2021. ولا يحق للمشارك الاعتراض أو الطعن بقرارات لجنة التحكيم.

وفي ختام تصريحه أشار أمين عام الجائزة د. سالم الحجرف إلى أن الاقبال المتزايد على المشاركة خلال الدورات السابقة جعلنا أمام مسؤوليات مجتمعية كبرى من أجل استمرارية هذه الجائزة والعمل على ايصالها إلى جميع شرائح المجتمع ونخص الشباب من الجنسين والذين يمثلون الرهان المستقبلي لكويتنا الغالية.

