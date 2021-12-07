الرفاعي: تعزيز قدرات الممارسين الصحيين

وطن النهار

أكد الأمين العام لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية التابع لوزارة الصحة الدكتور فواز الرفاعي أهمية التعاون مع منظمة الصحة العالمية في مجال تدريب القياديين والممارسين الصحيين لتعزيز قدراتهم.

جاء ذلك في تصريح للصحافيين امس الاثنين عقب افتتاح ورشة العمل (القيادة من اجل التغيير الايجابي) بتنظيم من المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية ومكتب المنظمة في الكويت وجامعة جون هوبكنز الأميركية بالتعاون مع وزارة الصحة ممثلة في إدارة العلاقات الصحية الدولية ومعهد الكويت للاختصاصات الطبية.

وقال الدكتور الرفاعي ان ورشة العمل تستمر أربعة أيام في مبنى معهد الكويت للاختصاصات الطبية ويشارك فيها 30 شخصا من القيادات الوسطى في وزارة الصحة اضافة الى مشاركين من مملكة البحرين وسلطنة عمان.

واضاف الى ان هذه الورشة هي الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة حيث ستكون هناك سلسلة تعاون وثيق مع منظمة الصحة العالمية لتعزيز قدرات الممارسين الصحيين وتحديدا في القيادتين العليا والوسطى.

وذكر ان الجميع يمر بتحديات صحية كبيرة من ضمنها جائحة فيروس كورونا وظهور المتحور (اوميكرون) وتحديات أخرى تواجهها وزارات الصحة في المنطقة، مشيرا الى ان تنظيم هذه الورشة يأتي ضمن خطط الوزارة لتعزيز قدرات العاملين فيها وإعدادهم لاتخاذ القرارات الصحية السليمة.

بدوره قال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم لدى الكويت د. طارق الشيخ في تصريح مماثل ان الورشة تعنى بتأهيل وتطوير المهارات القيادية في القطاع الصحي بهدف التعامل والتعاطي مع جائحة كورونا وما يمكن أن يتم تطويره من مهارات لدى القيادات الصحية.

