الجارالله: جهود مكافحة «كورونا» تتأثر بالتصريحات السلبية

وطن النهار

قال رئيس اللجنة الاستشارية العليا لمواجهة «كورونا» د. خالد الجارالله، إن المعالجة الوبائية تقودها الدولة من خلال مؤسساتها وأجهزتها التي تخضع للرقابة وفق الدستور والقانون.

‏وذكر ان التصريح والتلميح من البعض «غير المقرون بالدليل» لا يخدم جهود المكافحة وآثاره سلبية.

وشدد على ان مسؤولية الدولة ضبط الإيقاع وفق القانون خاصة في ظل جائحة جارية.

من جانب اخر، اكد ديوان الخدمة المدنية ضرورة التزام كل الجهات الحكومية بتطبيق الاشتراطات الصحية في مقار العمل لمواجهة المتحور الجديد من فيروس كورونا (اوميكرون).

وقال بيان صحافي صادر عن الديوان انه اصدر تعميما رقم (16) لسنة 2021 بشأن الاجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة المتحور الجديد من فيروس كورونا (اوميكرون) والذي يؤكد ضرورة التزام الجهات الحكومية بتطبيق الاشتراطات الصحية في مقار العمل.

واضاف البيان ان اللجنة الرئيسة لمتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية المتعلقة بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ناقشت في اجتماعها رقم (14/2021) المنعقد في الثاني من ديسمبر الحالي آخر المستجدات بشأن الاجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة (اوميكرون) مع ضرورة التأكيد على الجهات الحكومية للالتزام فيما يخص هذا الشأن.

وكان مجلس الوزراء قد دعا في اجتماعه الاستثنائي الذي عقده الاحد الماضي المواطنين والمقيمين كافة إلى عدم التهاون في تنفيذ الاشتراطات الصحية لاسيما لبس الكمام، مؤكدا أهمية الحصول على الجرعة التنشيطية الثالثة من اللقاح للحماية من متحورات الفيروس حفاظا على صحة الفرد والمجتمع.

