«الصداقة الإنسانية» رصدت 30 منحة دراسية لـ«الثانوية»

وطن النهار

أكد خالد بن سبت مدير عام جمعية الصداقة الكويتية الإنسانية حرص الإدارة على تحقيق أهدافها الإنسانية التي من أجلها تأسست الجمعية ومن خلال أحد مشاريعها المُعتمدة لدعم الأسر المتعففة حيث تم خلال الفترة المنصرمة سداد مبالغ مستحقة على عدد كبير من الطلبة و الطالبات لتمكينهم من متابعة دراستهم والانتقال للمرحلة التالية في تعليمهم، ومن هذا المنطلق و تأكيداً على حرص الجمعية على أهمية التعليم و دوره في نمو ورقي المجتمع، أعلن بن سبت بأن الجمعية قد رصدت 30 منحة دراسية للطلبة المعسرين من الأسر المتعففة بواقع 10 منح لكل من المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وذلك لمن تنطبق عليهم الشروط المحددة لذلك. كما تقدم بالشكر لكل الداعمين والمساهمين لرفع المعاناة عن الأسر المتعففة ورسم البسمة على وجوه أطفالهم، و دعا بن سبت كل من يرغب بالاستفسار عن هذه المنح الدراسية بالتواصل من خلال الموقع الإلكتروني www.khf-kwt.com او الاتصال على الأرقام التالية 90056080-25640151. «التطبيقي» اختتمت دورة إدارة السلوك الوظيفي اختتم مركز ابن الهيثم للتدريب التابع للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب دورة «إدارة السلوك الوظيفي لرفع الكفاءة وزيادة الإنتاجية» للدكتور جعفر الحداد. هدفت الدورة الى تعريف المتدربين على مفهوم السلوك التنظيمي وأهميته ومجالاته، وتسليط الضوء على مواصفات الموظف المثالي والكفاءات السبع التي ينبغي على الموظف التحلي بها. وكذلك شرح أنماط الشخصيات في العمل وطرق التعامل معها. وتعريف الموظف بمفهوم الكفاءة الإنتاجية في بيئة العمل والفرق بين الإدارة والانجاز وكفاءة الإنتاج الى جانب تنمية روح المسؤولية لدى الموظف.