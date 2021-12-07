مهزلة جماهيرية «جريئة»

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ما هذا؟ كيف يحدث ذلك؟ من يتحمل المسؤولية؟ والله عيب علينا ونحن نشاهد مباراة نتوقع ان نستمتع بها كمشاهدين وليس كمخربين نرمي اللاعبين بقناني الماء (نعمة الله) على اللاعبين لاهانتهم ولاصابتهم من غير اي اعتبار لسلامتهم داخل الملعب . فهل يعقل ان تصل جرأة بعض الجمهور إلى ان ينزل داخل الملعب ويؤذى اللاعبين « عيني عينك « وبقية الجمهور يصفق له ولا يكون لديه اي اهتمام بأن ما يحدث هو مسؤولية الجميع وليست مسؤولية قوات الامن فقط (حتى لو كان الامن مقصرا) فأين الروح الوطنية حيال هؤلاء المخربين؟ فهل نحن في غابة مفتوحة ليس لها حدود او كبير؟ الجواب قد يكون: نعم؟ لاننا نتجاهلهم ولا نهتم بمعاقبتهم ونعلم أن هناك من يدافع عنهم لاحقا.... الخ . فما جاءت به نتيجة مباراة الكويت والقادسية (3-0) تعتبر نتيجة عادية ولم يعترض عليها لاعبو القادسية وحصلت مع فرق كبيرة مثل مانشستر يونايتد وريال مدريد والبرازيل وغيرها الكثير فهذه كرة القدم تعطي من يعطيها داخل الملعب ... فإذا كان هذا السلوك مقبولا لدى جماهيرنا ويقفون سلبيين حيال من يدمر الاخلاق الرياضية فأعتقد من الافضل ان يبقى الجمهور بالمنزل ولا يحضر المباريات وكأننا في حالة استنفار صحي طويل المدى.

و عتبنا ايضا على ادارة نادي الكويت واتحاد القدم في وجود ثغرة في منشأة النادي تسهل الامر الذي حدث بسهولة والهروب بسهولة ايضا لعدم وجود رجال الامن بالملعب... فنحن ليست كالاندية الاوروبية التي تستعين بأفراد أمن لا يحبون لعبة كرة القدم لان يقفوا طوال المباراة يواجهون انظارهم للمدرجات لمراقبة اي فرد يخل او يرمي زجاجة او يوجه الجمهور لان يسب اللاعبين ويهينهم من غير اي اهتمام لما يدور داخل الملعب فهم مثل كاميرات المراقبة الحية الذين يستطيعون الابلاغ عن اي خلل في تصرفات بعض الجماهير التي جاءت لتخرب اليوم الرياضي الكروي... هذا الدرس ليس بالجديد في كرة القدم.... ولكنه درس لسنة اولى ادارة لمن يدير مباراة كرة قدم في الكويت .... ففي تاريخ كرة القدم الكويتية لم نشهد مثل هذا المشهد السيء والجريء... فهل سننتظر قرارات تأديبية؟ أم كالعادة «هذولة يهال» الله يسامحهم؟ ... والله من وراء القصد.

