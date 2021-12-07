إشادة عربية بمجمع جابر العبدالله الدولي للتنس

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تجري في 10:00 صباح اليوم قرعة بطولة النخبة العربية للتنس في مقر الاتحاد الكويتي للعبة في مجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي، تمهيدا لانطلاق المنافسات صباح غد، بمشاركة أفضل النجوم من 16 دولة عربية.

وقد توافد المصنفون الأوائل من البلدان العربية المشاركة طوال يوم أمس، حيث كانت لجنة العلاقات العامة باستقبالهم في المطار لتصحبهم إلى مقر إقامتهم في فندق الجميرا، وباشر عدد منهم تدريباتهم في الفترة المسائية على الملاعب المخصصة، للاطمئنان على جاهزيتهم الفنية والبدنية؛ استعدادا للمواجهات العربية المرتقبة، التي تنطلق غدا. إلى ذلك، عقد حكام بطولة «الأساتذة» اجتماعا مساء أمس تناول آخر التحضيرات الفنية وجاهزية الحكام الذين سيديرون البطولة، وسيشرف على المباريات 20 حكما، بقيادة الحكم العام الدولي عبدالرؤوف عبدالسلام. من جانبه، أشاد الأمين العام للاتحاد العربي للتنس وليد سامي الذي وصل البلاد مساء الأول من أمس بمجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس، وقال: «من شأن هذا الصرح العالمي أن يقود إلى نقلة نوعية للتنس العربي، لما يضمه من مرافق متكاملة، وملاعب متعددة، وتجهيزات عالمية المستوى، مما جعله يحتل صدارة المجمعات الرياضية في الشرق الأوسط، ومن بين الأفضل عالميا». وأشار وليد سامي إلى أن «النخبة العربية» للتنس تحظى باهتمام ومشاركة أفضل المصنفين العرب من مصر والجزائر ولبنان، إلى جانب التونسي العالمي مالك الجزيري، وأبطال الخليج، وعليه فإن المنافسة ستكون محتدمة على المراكز الثلاثة الأولى، متمنيا التوفيق للجميع. من جهته، أكد بطل سورية الدولي ربيع سليم أول الواصلين من اللاعبين، جاهزيته للمشاركة في البطولة العربية، مضيفا أنه سيسعى لأفضل تمثيل لمنتخب بلاده في البطولة، وقال: «أتوقع مستويات فنية رفيعة في ظل مشاركة نجوم اللعبة في الوطن العربي بالبطولة، ولكن يصعب التكهن بأصحاب المراكز الأولى»، مشيدا بمجمع الشيخ جابر العبد الله الدولي ، الذي عده تحفة فنية رياضية عالمية الطراز.

