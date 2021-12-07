خيطان يذوق طعم الفوز.. وبرقان تعادل مع الساحل

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تعادل برقان مع الساحل 1 – 1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأول من أمس على ملعب نايف الدبوس ضمن الجولة الثالثة من بطولة الدوري للدرجة الأولى، فيما تذوق خيطان طعم الفوز عقب تخطيه الصليبخات بصعوبة وبهدف نظيف خلال اللقاء الذي أقيم على ستاد مبارك العيار ضمن الجولة ذاتها. وارتفع رصيد كل من الساحل وبرقان إلى 4 نقاط وهو الرصيد ذاته للجهراء الغائب عن هذه الجولة، لكن الساحل تصدر بفارق الأهدف عن برقان الثاني والجهراء الثالث، في حين ارتقى خيطان الى المركز الرابع برصيد 3 نقاط وعاد الصليبخات إلى المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.وفي المباراة الأولى، أنهى الساحل شوطها الأول متقدما بهدف مهاجمه المتميز محمد جمال، قبل أن يعود برقان في الشوط الثاني ويحرز هدف التعادل عبر محترفه النيجيري شيبوزي باول.في حين سجل محترف خيطان البرازيلي ويلبر هدف اللقاء الوحيد في مرمى الصليبخات مانحاً فريقه أول ثلاث نقاط في البطولة.

