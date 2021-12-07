«الطاولة» زاد غلته من الميداليات في «البارالمبية الآسيوية»

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نال لاعب منتخب كرة الطاولة للمعاقين محمد الرشيدي الميدالية الفضية في منافسات اللعبة للفرق (فئة 8 وقوف)، كما فاز حسين البناي بالميدالية البرونزية على الكراسي المتحركة للفرق في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية الرابعة للشباب، ليجمع أبطال الكويت 3 ميداليات (ذهبية وفضية وبرونزية) في المنافسات الآسيوية التي شهدت مشاركة أكثر من 1500 لاعب ولاعبة من 30 دولة.

ويعود وفد المنتخب الذي يترأسه ناصر العجمي في التاسعة من مساء اليوم قادما من المنامة، بعد ختام البطولة التي امتدت منافساتها من 27 نوفمبر وحتى 8 ديسمبر الحالي.

من جانبه، أبدى رئيس اللجنة البارالمبية الكويتية ورئيس الوفد ناصر العجمي اعتزازه الكبير بالإنجازات التي حققها أبطال الكويت في الدورة الآسيوية، وقال:” شاركنا بستة لاعبين فقط، وجاءت النتائج دليلا على التطور الكبير الذي تشهده رياضة المعاقين، بتعاون جميع الأندية، وحرصها على بذل كل طاقاتها لتطوير القدرات الفنية والبدنية لأبطال الكويت، والإنجاز الشبابي يعد بالكثير في البطولات الدولية في السنوات القادمة”.من جهتها، أشادت الأمين العام للجنة البارالمبية الكويتية شريفة الغانم بتفوق أبطال الكويت، بفوزهم بثلاث ميداليات آسيوية، وقالت:” مقارنة بعدد اللاعبين المشاركين في البطولة فإن المنتخب حقق إنجازا كبيرا، يضاف إلى سجل الإنجازات المشرفة التي سطرها أبطال الكويت الخالدون في الذاكرة عبر عقود طويلة، واليوم نرى اللاعبين الشباب يواصلون الطريق على خطى الأبطال، ويعدون بالأفضل»، لافتة إلى أن الدورة الآسيوية شهدت منافسات كبيرة في ظل مشاركة أفضل لاعبي دول القارة الآسيوية ومن بينهم لاعبو منتخبات اليابان، وكوريا الجنوبية، وماليزيا.

وقالت الغانم ان مجلس إدارة اللجنة البارالمبية وجميع الأندية الرياضية والأجهزة الفنية واللاعبين يتطلعون دائما للتمثيل المشرف لبلدهم الكويت، ورفع علمها في جميع المشاركات الدولية، ولمزيد من الانجازات في المستقبل المنظور.

