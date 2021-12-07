الشبيب أميناً لصندوق «غرب آسيا للطائرة»

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فاز رئيس الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة د. عبدالهادي الشبيب بمنصب أمين صندوق اتحاد غرب آسيا للعبة في الدورة المقبلة .جاء ذلك في الانتخابات التي جرت خلال اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد غرب اسيا الذي عقدت مؤخرا في العاصمة القطرية الدوحة حيث انتخب القطري على الكواري رئيسا لاتحاد غرب اسيا ، كما تم انتخاب ابراهيم المقبالي رئيس الاتحاد العماني نائبا لرئيس اتحاد غرب اسيا ، ونائب رئيس الاتحاد الأردني جهاد قطيشات نائبا لرئيس اتحاد غرب آسيا، وحصل القطري يوسف كانو على منصب أمين الصندوق المساعد، كما انتخبت عضو مجلس إدارة الاتحاد العماني سعادة بنت سعيد رئيسا للجنة المرأة باتحاد غرب آسيا، وتم تعيين القطري محمد الكواري أمينا عاما لاتحاد غرب اسيا، ورئيس الاتحاد العراقي جميل عزيز رئيسا للجنة المسابقات ورئيس الاتحاد اللبناني وليد القاصوف رئيسا للجنة الكرة الطائرة الشاطئية في الاتحاد الإقليمي.