غارسيا يخلف تشافي في تدريب السد

دوليه

اتفق نادي السد القطري مع المدرب الإسباني خافي غراسيا لتولي تدريبه، خلفاً لمواطنه تشافي المنتقل لتدريب برشلونة الشهر الماضي. وغرّد المسؤول الإعلامي في نادي السد أحمد الأنصاري على موقع تويتر: «تم الاتفاق المبدئي مع المدرب الأسباني خافي غراسيا لتولي مهمة تدريب الفريق في المرحلة القادمة. المدرب سيصل للدوحة الليلة. في حال تم الاتفاق الرسمي معه سيتم الإعلان عن ذلك عبر الحسابات الرسمية والموقع الرسمي للنادي». وكان السد اتفق مطلع الشهر الماضي مع برشلونة للتخلي عن لاعب الوسط السابق تشافي العائد إلى معقله، بعدما قاد النادي القطري إلى لقب الدوري وكأس الأمير في آخر سنتين. وحمل غراسيا (51 عاماً) ألوان أتلتيك بلباو وريال سوسييداد وفياريال من بين عدة أندية إسبانية كلاعب وسط دفاعي. وبعدما استهل مشواره التدريبي في 2004، أشرف على عدة أندية بينها أوساسونا وملقة وروبين قازان الروسي وواتفورد الإنكليزي وفالنسيا.