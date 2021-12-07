الأهلي يحسم مستقبل موسيماني اليوم

دوليه

قال محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري إنه سيتم عقد اجتماع مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول، من أجل حسم مستقبله. وكان أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالأهلي أعلن في وقت سابق استمرار موسيماني في منصبه حتى نهاية تعاقده بنهاية موسم 2021-2022 بعدما فشلت جلسات عدة بينهما للتوقيع على عقد جديد.وأكد الخطيب أن الاجتماع سيعقد اليوم الثلاثاء لبحث مستقبل موسيماني.وأضاف «هذا الأمر لا يعلمه أحد وسنجتمع رفقة ياسين منصور رئيس شركة كرة القدم وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة».ومن المنتظر أن يتضمن الاجتماع أيضا بحث الترتيبات الخاصة بالمرحلة القادمة واحتياجات الفريق التي تساعده على خوض التحديات المنتظرة على المستويين المحلي والقاري. في سياق آخر قال الخطيب إن اجتماعا عقد عبر الفيديو يوم الأحد لمحاولة حل أزمة تعارض مونديال الأندية المقرر خلال فبراير المقبل مع مواعيد بطولة كأس أمم إفريقيا بالكاميرون.وأوضح الخطيب أن الاجتماع تم بين مسؤولين من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والاتحاد الإفريقي «كاف» والاتحاد المصري والنادي الأهلي.وأضاف «تم خلال الاجتماع مناقشة الأمر وهناك محاولات للتوصل إلى حلول لهذه الأزمة».وتابع «كلفت خالد مرتجي أمين صندوق النادي بحضور هذا الاجتماع مع حسام غالي عضو المجلس وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة وحنان الزيني مديرة التراخيص واللوائح بالنادي».وطالب الأهلي خلال الاجتماع بضرورة حل أزمة تضارب المواعيد بين البطولتين بما يحافظ على حقوق النادي كاملةً ويكفل له الحضور بكامل قائمته في كأس العالم للأندية. من جانبهم وعد مسؤولو الاتحادين الدولي والإفريقي بحل الأزمة بما يحقق تكافؤ الفرص بين الأندية المشاركة في المونديال.ويواجه الأهلي بطل القارة السمراء في آخر نسختين مشكلة كبيرة تتعلق بتعارض مشاركة أبرز لاعبيه في مونديال الأندية مع التزاماتهم الدولية في بطولة كأس أمم إفريقيا.