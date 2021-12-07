المصري وبيراميدز يتأهلان في «الكونفيدرالية»

دوليه

حجز فريقا المصري البورسعيدي وبيراميدز مقعديهما في دور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية بعدما تخطيا دور الـ32 الإضافي. وتمكن المصري من الوصول إلى دور المجموعات بفوزه اول من امس على ضيفه ريفرز يونايتد النيجيري 1-0 على ملعب برج العرب ليعوض الخسارة في لقاء الذهاب 2-1.وسجل جريندو هدف فوز المصري في الدقيقة 12 حيث بدأ محمد عنتر هجمة مميزة قبل أن يمرر إلى مصطفى سلطان الذي سدد الكرة ليبعدها حارس ريفرز يونايتد قبل أن يتابعها جريندو في الشباك.وكرر بيراميدز المصري تفوقه على ضيفه مانياما الكونغولي بنتيجة 1-0 على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.سجل هدف المباراة إبراهيم عادل في الدقيقة 45+1 ليقود فريقه لتكرار تفوقه في لقاء الذهاب يوم الأحد الماضي بنفس النتيجة.وتأهل بيراميدز بهذا الانتصار مع مديره الفني إيهاب جلال إلى دور المجموعات بالبطولة.