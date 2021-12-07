طحنون بن زايد في طهران: العلاقات مع الجوار أولوية

عربيات ودوليات

طهران - الوكالات: استقبل الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي في طهران امس وفدا اماراتيا برئاسة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، وفقا لوكالة انباء الامارات «وام». وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى الوفد الاماراتي امين المجلس الأعلى للأمن القومي، علي شمخاني، الذي شدد على ان الأمن والاستقرار المستديمين لن يتوفرا الا عبر التعاون في المنطقة. واضاف ان زيارة الوفد الاماراتي لبلاده «صفحة جديدة» في العلاقات الثنائية، وتمهد لتعزيزها وتنميتها.

الى ذلك اعتبر ان «العلاقات مع الجوار وتبادل الطاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمار اولوية في سياسة بلاده الخارجية». وتابع «يجب ان يحل الحوار والتفاهم محل المقاربات العسكرية لازالة الخلافات»، وفق تعبيره.

من جهته، شدد المسؤول الاماراتي على ان تنمية العلاقات مع دول الجوار اولوية للامارات، واصفا ايران بأنها تتمتع بأهمية جيوسياسية وتعد الممر الرابط بين شرق العالم وغربه».

وكتب المستشار الرئاسي الاماراتي على حسابه في «تويتر» ان زيارة كبير مستشاري الأمن القومي الاماراتي طحنون بن زايد الى ايران، تأتي «استمرارا لجهود الامارات الهادفة الى تعزيز جسور التواصل والتعاون في المنطقة وبما يخدم المصلحة الوطنية».

وأوضح قرقاش في هذا السياق ان بلاده تسعى الى «تعزيز الاستقرار والازدهار الاقليمي عبر تطوير علاقات ايجابية»، وذلك من خلال ما وصفه بـ«الحوار والبناء على المشترك وادارة الرؤى المتباينة».

يذكر ان الزيارة اتت بعد زيارة سابقة لنائب وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية، علي باقري كني، الى الامارات في 24 نوفمبر الماضي.

وسبق ان تلقى وزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان اتصالا هاتفيا مطلع الشهر الماضي من نظيره الايراني حسين امير عبد اللهيان، من اجل بحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

