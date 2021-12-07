المقداد من طهران: زيارة عبدالله بن زايد إلى دمشق «خطوة شجاعة»

عربيات ودوليات

طهران- الوكالات: استقبل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، وفداً سورياً برئاسة وزير الخارجية، فيصل المقداد، ونائبه، بشار الجعفري. وفي مؤتمر صحافي لوزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، مع نظيره السوري، قال عبد اللهيان «لاتقبل طهران بالحضور الأجنبي في سورية وتعتبره مزعزعا لاستقرار المنطقة» مؤكدا أنه «ليس لدينا ادنى شك أن سورية لا تساوم بشأن أمنها و تتصدى للهجمات الإسرائيلية». وأضاف أمير عبداللهيان: «نرحب بعودة العلاقات الغربية والعربية مع سورية».

من جانبه، قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد امس الاثنين إن زيارة وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد إلى دمشق الشهر الماضي كانت «خطوة شجاعة».

وفي حديثه خلال مؤتمر صحافي في طهران مع نظيره الإيراني، قال المقداد إنه يأمل أن تحذو دول أخرى في المنطقة حذو الخطوة الإماراتية.

واضاف المقداد انه يحمل دعوة من الرئيس السوري بشار الأسد للرئيس الإيراني لزيارة دمشق وتابع «العلاقات الإيرانية السورية تصب في صالح المنطقة وتخدم تعزيز الأمن و الاستقرار فيها مع نبذ التدخلات الخارجية».وأكمل «جرت مياه كثيرة تحت النهر و يجب أن نعيد مشاوراتنا بين الحين والآخر».

