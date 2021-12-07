مبتكرة لقاح «أسترازينيكا»: الفيروس القادم قد يكون أشد فتكاً

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: حذرت إحدى المساهمات في اختراع لقاح «أوكسفورد- أسترازينيكا» من أن وباء «كورونا» لم ينتهِ، مضيفة أن الوباء القادم قد يكون أكثر فتكا. ومع تزايد المخاوف من التهديد الذي بات يشكله المتحول «اوميكرون» والذي تم اكتشافه في حوالي 40 دولة، حذرت البروفيسور سارة غيلبرت من أن «هذا الوباء لم ينته بعد» إلا أنها أضافت أن «الجائحة التالية قد تكون أسوأ».

كما أضافت بحسب ما نقلت صحيفة «الغارديان» البريطانية انه «على الرغم من الطبيعة المدمرة للوباء الذي استمر عامين وأصاب أكثر من 265 مليون شخص إلا أن الجائحة التالية قد تكون أكثر عدوى وربما تحصد المزيد من الأرواح». إلى ذلك اعتبرت أن «هذه لن تكون المرة الأخيرة التي يهدد فيها فيروس حياتنا وسبل عيشنا.. بل ربما تكون الجائحة التالية أسوأ، ويكون الفيروس أكثر عدوى، وفتكا أو ربما كليهما معا».

إلا أن عالمة اللقاحات في جامعة أكسفورد التي طور فريقها لقاح «كوفيد- 19» المستخدم حاليا في أكثر من 170 دولة نبهت إلى ضرورة ألا يضيع التقدم العلمي والمعرفة المكتسبة عبر الأبحاث التي أجريت في سبيل مكافحة الفيروس التاجي، خلال السنتين الماضيتين. وشددت على ضرورة الاستثمار في العلم والأبحاث الطبية قائلة «مثلما نستثمر في تمويل القوات المسلحة والاستخبارات والدبلوماسية، يجب أن نستثمر في الأفراد وأعمال البحث في مجال مكافحة الأوبئة». أما عن المتحور الجديد من «كورونا» فأوضحت أن «أوميكرون» يحتوي على طفرات تزيد من قابلية انتقال الفيروس مضيفة أن الأجسام المضادة الناتجة عن التطعيم أو العدوى السابقة قد تكون أقل فعالية في منع الإصابة به. كما أشارت إلى «ضرورة الحذر واتخاذ خطوات لإبطاء انتشار هذا النوع الجديد حتى تتكشف المزيد من المعلومات عن السلالة الأحدث من كورونا».

في المقابل قال المستشار الصحي للبيت الأبيض المعني د. أنتوني فاوتشي إن «المؤشرات» الأولى في جنوب إفريقيا فيما يتعلق بخطورة الإصابة بالمتحور أوميكرون «مشجعة بعض الشيء»، لكنه أشار إلى أن هذه مجرد بيانات أولية. وقال في مقابلة على شبكة «سي إن إن» الأميركية «من الواضح، في جنوب إفريقيا، أن «أوميكرون ينتشر بسرعة أعلى»، مشيراً إلى ارتفاع عدد الإصابات في ذلك البلد. وأضاف فاوتشي «لكن حتى الآن، ورغم أنه من السابق لأوانه استخلاص أي استنتاجات مؤكدة، لا يبدو أنها تنطوي على درجة عالية من الخطورة». وأردف «حتى الآن، المؤشرات المتعلقة بالخطورة مشجعة بعض الشيء».

لكن خبراء طبيين أشاروا في الأيام الأخيرة إلى أن التركيبة السكانية لسكان جنوب إفريقيا شابة، ورجحوا أن تسجل حالات إصابة خطرة في الأسابيع المقبلة وتجري حالياً دراسات مخبرية لمعرفة ما إذا كانت المتحورة الجديدة التي تحوي طفرات كثيرة تقلق العلماء أكثر قابلية للانتشار، إضافة إلى مدى مقاومتها للمناعة الناتجة من العدوى الأولى أو اللقاح، وما إذا كان تأثيرها أكثر خطورة.

وأكدت مسؤولة في القطاع الصحي الأميركي انتشار «أوميكرون» في 15 ولاية أميركية. وقالت مديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية في الولايات المتحدة روشيل ويلينسكي إن عدد الإصابات بالمتحور أوميكرون مرجحة للارتفاع خلال الأيام المقبلة. وأشارت ويلينسكي في مقابلة لشبكة «إيه بي سي» إلى أن أغلب الإصابات في الولايات المتحدة حاليا هي بمتحور دلتا، مشيرة إلى أن ثمة نحو 100 ألف إصابة يومية بفيروس كورونا 99% منها تقريبا هي حالات للإصابة بمتحور «دلتا».

