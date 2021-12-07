علماء العراق

الاخيرة

مع نهاية الحرب الكونية الثانية تسابق المعسكران الشرقي والغربي على استقطاب العلماء الألمان رغم أن هؤلاء كانوا هم المسؤولين عن كثير من القتل والدمار الذي أصاب دول وجيوش الحلفاء من غربيين وشرقيين ومع ذلك غفروا لهم واستقطبوهم...

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واستفادت مصر في حقبة الخمسينيات حتى عام 67 من العلماء الألمان حيث ساعدوها في تطوير مشروع الصواريخ البالستية قصيرة وطويلة المدى كالظافر والقاهر والناصر والرائد وهي صواريخ حقيقية جُرِّبت أمام الصحافة العالمية، كما بدأت مصر إنشاء مفاعلات نووية في منطقة الضبعة وكذلك تدريس علوم الفيزياء والذرة في الجامعات المصرية، إلا أن مصر تخلَّت لاحقا عن هؤلاء العلماء وعن تلك المشاريع بعد نكسة 67 بحجة توفير النفقات وللصعوبات الأمنية التي واجهتها...

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رغم كل موبقات وكوارث وجرائم العهد الصدامي البغيض في العراق، إلا أن أطماعه ومغامراته العسكرية وحروبه العدمية على جيرانه وعلى العالم نتج عنها وجود علماء عراقيين متخصصين في أبحاث الصواريخ وعلوم الذرة وكان بإمكان الكويت ودول الخليج الاستفادة من هؤلاء العلماء بعد عام 2003 لخلق منظومات دفاعية ذاتية عبر استقطابهم وتوطينهم خاصة مع الأنباء التي تتحدث عن انسحابات مستقبلية من المنطقة...

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آخر محطة:

لم يدمر أحد العراق وشعب العراق وجيش العراق وحزب البعث والقضية الفلسطينية وقضايا الوحدة العربية ولم يضر بالإسلام والمسلمين ولم يهدر ثروات بلده وثروات المنطقة، كما فعل ذلك المجرم صدام الذي مازال بعض المغرَّر بهم للأسف الشديد يترحّمون عليه.

