درة تتألق بـ 3 إطلالات ساحرة في مهرجان القاهرة السينمائي

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دائما ما تكون إطلالات النجمة التونسية درة محط أنظار واهتمام المعجبين، وتعتبر مصدر إلهام، ولذلك تحرص على الظهور بأحسن صورة، وهو ما شاهدناه في الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. البداية كانت في حفل افتتاح المهرجان بعد ظهورها بفستان طويل باللون الأسود، وتميز الفستان بالتفاصيل اللامعة، ونسقت درة مع الإطلالة أكمام منفصلة عن الفستان، بالإضافة إلى حقيبة من نفس اللون، والفستان من تصميم المصمم اللبناني زهير مراد . درة عادت وظهرت في خامس أيام المهرجان بفستان بسيط باللون الأبيض، من تصميم جان لويس صبجي، مزود بقفازات بطول الذراع، مرصعة بالفصوص الفضية، ونسقت معه حقيبة يد دائرية باللون الفضي، وزينت الإطلالة بمجوهرات من الذهب الأبيض، وتخلت درة عن الفساتين وظهرت ببدلة حمراء خلال حضورها عرض فيلم «غدوة» والذي قام بإخراجه مواطنها الفنان التونسي ظافر العابدين، وجاءت البدلة من تصميم العلامة التجارية Honayda وسعر الإطلالة كاملة تصل إلى 1440 دولاراً. يذكر أن درة تنتظر عرض فيلمها السينمائي الجديد «الكاهن» هذا الشهر، وهو من إخراج عثمان أبو لبن، ويشارك في بطولته إياد نصار، وفتحي عبدالوهاب، وجمال سليمان والفنان الكبير حسين فهمي.