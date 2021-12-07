مدينة صينية تدفع 1570 دولاراً لمن يُصاب بـ«كورونا»!

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تدفع مدينة تقع في شمال الصين مبلغا من الدولارات الأميركية لأي من سكانها والقاطنين فيها الذي ثبت ‏إصابته بفيروس «كورونا» المستجد.‏ وجاء في إخطار نشرته مدينة هاربين على مواطنيها، أمس، فإنها تتطلع فقط لمكافأة أولئك الذين يتقدمون لاختبارات «كورونا» دون عوائق وبمحض إرادتهم. وقال: «في حال ظهور أعراض (كوفيد-19) عليك، مثل الحمى والسعال والتهاب الحلق والتعب وفقدان الرائحة أو التذوق وآلام العضلات أو الإسهال، فلا تعالج نفسك بل ارتدِ قناعا وتوجه إلى أقرب عيادة لك، وأخبرنا عن المكان الذي سافرت إليه والأشخاص الذين اتصلت بهم». وتابع الإخطار: أما إذا تقدمت بشكل مستقل بعد الشعور بالأعراض، وقمت بزيارة مؤسسة طبية لرؤية الطبيب وشرح ظروفك، فإن أولئك الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا ستتم مكافأتهم بمبلغ 1570 دولاراً». يشار إلى أن مدينة هاربين الصينية اكتشفت أقل من 10 إصابات بـ(كوفيد-19) يوميا خلال الأسبوع الماضي. وتم اكتشاف 61 حالة في 31 مقاطعة صينية في 5 ديسمبر الحالي، ما رفع عدد الحالات النشطة في البلاد إلى 1060 حالة، وفقا للجنة الصحة الوطنية الصينية.

