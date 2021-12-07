محمد بن سلمان يبدأ جولة «تنسيق المواقف» الخليجية

عربيات ودوليات

الرياض - مسقط - الوكالات: بدأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان امس من العاصمة العمانية مسقط جولة خليجية تشمل، الامارات، البحرين وقطر والكويت، قبيل قمة دول مجلس التعاون التي تحتضنها الرياض منتصف الشهر الحالي. ويستهل ولي العهد السعودي الجولة بزيارة رسمية لسلطنة عُمان، حيث سيتم «بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك؛ خدمةً لمصالح البلدين، وبما يحقق تطلعات وآمال الشعبين لمستقبل اكثر ازدهاراً»، بحسب ما جاء في بيان لديوان البلاط السلطاني العماني. كما رحب الديوان بتلك الزيارة، مؤكداً انها تأتي «انطلاقاً من العلاقات التاريخية الممتدة التي تربط سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، وتعزيزاً لأواصر المودة والمحبة ووشائج القُربى التي تجمع شعبي البلدين، واستكمالاً لما اسفر عنه اللقاء بين السلطان هيثم بن طارق، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في شهر يوليو من هذا العام 2021». وسيلتقي الأمير محمد بن سلمان السلطان هيثم بن طارق، حيث سيتم اطلاق مجموعة من المبادرات المشتركة تشمل الاستثمارات في مشروع اقامة منطقة صناعية في المنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم والتعاون بمجال الطاقة».

من جهته قال السفير السعودي لدى مسقط عبدالله بن سعود العنزي لوكالة الأنباء العُمانية ان زيارة ولي العهد تعكس العلاقات القوية بين البلدين، مشيراً الى ان زيارة سلطان عُمان للمملكة احدثت نقلة نوعية في العلاقات.

ومن المتوقع ان يبحث ولي العهد السعودي مع زعماء الخليج تعزيز التعاون وتنسيق المواقف بين دول مجلس التعاون الست، فيما يتعلق بالقضايا الاقليمية والعربية والدولية، لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وبالتزامن مع زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع السعودي لسلطنة عمان تشهد مسقط ملتقى اقتصادياً يضم وزراء وممثلي القطاع الخاص من السعودية وسلطنة عمان، سيثمر عن توقيع مذكرات تفاهم في عدة مجالات تعزز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين. وقال رئيس مجلس الأعمال السعودي العماني، ناصر بن سعيد الهاجري، ان زيارة ولي العهد المرتقبة لمسقط، تأتي تأكيداً لمكانة سلطنة عمان لدى السعودية، وتبرهن على وحدة الموقف ووحدة الصف امام كل التحديات، مشيراً الى ان استمرارية الزيارات المتبادلة بين الدولتين على مستوى القيادة، تنعكس على عمق العلاقة وتسهم بشكل كبير في توحيد رؤى البلدين والارتقاء على كل الأصعدة، ومنها الصعيد الاقتصادي. وأضاف الهاجري ان تعزيز التعاون الاقتصادي جسدته المشروعات المشتركة، وجهود تعزيز التبادل التجاري، والعمل على ازالة المعوقات التي تواجه العمل المشترك، وتسهيل انتقال رؤوس الأموال بين البلدين، مؤكداً ان التجارة البينية تشكل سوقاً اقتصادية كبيرة امام القطاع الخاص الذي لا يزال امامه الكثير من الفرص المتاحة خاصة في ضوء المستجدات الايجابية في بيئة الاستثمار بين البلدين. ولفت الهاجري، ان مسقط ستشهد اجتماعاً لمجلس الأعمال المشترك، قبيل انعقاد الملتقى الاقتصادي، مفيداً ان دوراً جوهرياً سيلعبه مجلس اصحاب الأعمال السعوديين والعمانيين في دعم حجم الأعمال والمشروعات المشتركة بين الجانبين. وأضاف ان الاجتماعات الثنائية بين مجالس اعمال البلدين حققت العديد من التوصيات، في ظل تكامل الجهود بين الرؤية السعودية 2030 والعمانية 2040 للتنويع الاقتصادي ودعم الاقتصاد وتكوين شركات وكيانات اقتصادية مشتركة وقوية.

