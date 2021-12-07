وزير التجارة العُماني: توقيع 13 اتفاقية خلال زيارة ولي العهد السعودي

عربيات ودوليات

الرياض - الوكالات: كشف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في عُمان قيس بن محمد اليوسف، ان زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الى السلطنة ستشهد توقيع 13 اتفاقية بين البلدين. وأضاف في مقابلة خاصة مع قناة «الشرق» ان «هذه الاتفاقيات قائمة على اسس استثمارية وتجارية واضحة، ومن ضمنها توقيع مجموعة «OQ» العُمانية لاتفاقيتين مع كل من «أرامكو» و«سابك». وأُخرى بين شركة النقل البحري السعودية والمجموعة العُمانية العالمية للوجستيات. واتفاقية بين دار الأركان العقارية ومجموعة عمران. لافتا الى ان السطنة تعامل المستثمر السعودي باعتباره مستثمرا وطنيا، ونتوقع معاملة المستثمر العُماني في المملكة بالمثل.

وكان تقرير صادر عن مركز الدراسات الاقتصادية في اتحاد الغرف التجارية السعودية، اورد ان الصادرات السعودية الى سلطنة عُمان بلغت العام الماضي 4.4 مليارات ريال، في حين وصلت الواردات العماني الى 6.2 مليارات ريال، لتحتل بذلك عُمان المرتبة 28 ضمن الدول التي تُصدر اليها المملكة، والمرتبة 20 للدول التي تستورد منها.

في حين قدرت وكالة «بلومبيرغ» التبادل التجاري بين البلدين لعام 2020 بحوالي 2.34 مليار دولار. ومن ابرز السلع المُصدرة من السعودية الى عُمان المنتجات المعدنية والألبان والمنتجات الحيوانية واللدائن ومصنوعاتها. امام المستوردة فأهمها الحديد والصلب والمنتجات المعدنية والشحوم والزيوت الحيوانية او النباتية واللدائن ومصنوعاتها.

كما استعرض التقرير مزايا الاستثمار المباشر في سلطنة عمان، والمتمثلة ببرنامج الاستدامة المالية احد برامج رؤية عمان 2040، حيث يتضمن خفض الضرائب على ارباح المشاريع الأجنبية، واعفاءات ضريبية تصل الى 10سنوات (والى 50 سنة للمناطق الحرة)، وانخفاض معدلات الضرائب الجمركية على العديد من المنتجات المستوردة، فضلاً عن حوافز اضافية في قطاعات واعدة كالصناعات التحويلية والتكنولوجيا والاتصالات والثروة السمكية وسلاسل التوريد والخدمات اللوجستية والصحة والتعليم والسياحة والرياضة، بالاضافة الى الطاقة والتعدين.

