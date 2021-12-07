أردوغان: سنفعل كل ما يلزم لتوطيد العلاقة مع الخليج

عربيات ودوليات

إسطنبول- الوكالات: ابدى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، ترحيبه بالجهود الدبلوماسية لاعادة فتح ابواب الحوار في منطقة الخليج وازالة سوء التفاهم. وقال اردوغان في مؤتمر صحافي من اسطنبول امس ان انقرة «ستفعل كل مايلزم لتوطيد علاقات تركيا مع دول الخليج». وأوضح الرئيس التركي في المؤتمر الذي نقلته وكالة انباء «الأناضول» الرسمية «سيكون للمحادثات الدبلوماسية مع دول الخليج انعكاس على الرفاه الاقتصادي في البلاد». كما اضاف «نؤيد استمرار روابطنا وتضامننا مع جميع دول الخليج من خلال تقوية العلاقات المستقبلية». وتابع الرئيس التركي ان «تعزيز العلاقات التركية الخليجية امر مهم بالنسبة لنا ونحن لا نصغي لأصوات المعارضة في الداخل».

من جهة ثانية قال اردوغان قبيل توجهه الى قطر ان العلاقات بين البلدين «استراتيجية». وفي المؤتمر الصحافي الذي عقده بالمطار قبيل توجهه الى الدوحة امس قال اردوغان ان «العلاقات مع قطر استراتيجية وسنوقع اتفاقيات جديدة بين البلدين». وأضاف ان زيارته الرسمية الى قطر، والتي ستستمر يومين وتأتي تلبية لدعوة من امير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ستشهد توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات مختلفة. ومن المقرر ان يترأس اردوغان وفد تركيا في اجتماع الدورة السابعة للجنة الاستراتيجية العليا المشتركة التي ستعقد في الدوحة اليوم.

من جهة اخرى قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في مؤتمر صحافي في الدوحة مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو «ناقشت مع نظيري التركي التطورات في العراق وسورية وملفات اقليمية اخرى». وأضاف الوزير ان القمة بين امير قطر والرئيس التركي ستشهد توقيع مزيد من الاتفاقيات وأن الزعيمين سيبحثان تطورات الملف الأفغاني سياسيا وانسانيا، كما سيركزان على تطورات القضية الفلسطينية. كما قال الشيخ محمد بن عبدالرحمن ان تزامن زيارتي الرئيس التركي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الى قطر جاء مصادفة. وشدد وزير الخارجية القطري على ثقة بلاده في الاقتصاد التركي معتبرا انه قائم على اسس متينة، وموضحا ان لدى قطر استثمارات ضخمة لدى تركيا.

من ناحيته، قال وزير الخارجية التركي «سنوقع اتفاقيات جديدة مع قطر ونسعى لتعزيز علاقاتنا مع الدوحة في مجالات عدة» مضيفا «العلاقات مع قطر في تطور مستمر ونحاول تقليل التدابير بين البلدين بشأن وباء كورونا» وأوضح وزير الخارجية التركي ان قطر تسهم في تحسين علاقات تركيا مع دول المنطقة وتابع «نشكر دولة قطر على جهودها في الافراج عن المختطفين الأتراك في ليبيا».

