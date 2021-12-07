بوتين من نيودلهي: الهند قوة عظمى بشعب صديق

عربيات ودوليات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مستهل لقاء قمة جمعته مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في نيودلهي أمس، إن روسيا تعتبر الهند «قوة عظمى ذات شعب صديق» لها. وقال بوتين: «نحن نعتبر الهند قوة عظمى لديها شعب صديق وتاريخ رائع للعلاقات معنا». وتابع: «العلاقات بين بلدينا تتطور ونتطلع إلى المستقبل. وإن كان العام الماضي قد شهد انخفاضا في معدل التبادل التجاري بأكثر من 17 في المئة، لكن خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام بلغت زيادته أكثر من 38 في المئة». وأضاف بوتين أن الدولتين تعملان على تطوير العلاقات في المجال العسكري وإجراء تدريبات مشتركة وتعتزمان مواصلة العمل في هذا الاتجاه. وعبر بوتين عن قلق موسكو إزاء تطور الأوضاع في أفغانستان وتداعياتها على جهود مكافحة الإرهاب والمخدرات والجريمة المنظمة. وأشار الرئيس الروسي إلى أن موسكو ونيودلهي «تواصلان العمل بنشاط في الساحة الدولية»، مضيفا أن مواقف البلدين «تتطابق بشأن العديد من القضايا». من جانبه، قال مودي إن الهند وروسيا تواصلان تعزيز التعاون في مجالي الدفاع والفضاء، وشدد على أهمية الاتفاقات المبرمة بين البلدين في مختلف المجالات، مضيفا أنها ستعزز تعاونهما. وأشار مودي إلى أن جائحة فيروس كورونا لم تؤد إلى خفض وتيرة تطور العلاقات بين الهند وروسيا.