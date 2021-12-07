سمو الأمير تلقى دعوة من تميم بن حمد للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس

أول النهار

تسلَّم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح أمس دعوة موجهة إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد من أخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا والمقرر عقده في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 23 إلى 27 يناير لعام 2022.

وقد قام بتسليم الدعوة لسموه سفير دولة قطر لدى دولة الكويت علي بن عبدالله آل محمود.

وقد حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب صاحب السمو السفير أحمد الفهد ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن العيسى.

