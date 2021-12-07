بيونغ: إمكانية شراكتنا والكويت في صناعة المدن الذكية للزراعة

أول النهار

نظمت سفارة كوريا الجنوبية لدى الكويت أمس الاثنين مؤتمر المدن الذكية الرابع تحت شعار «الصناعات المرتبطة بالمزارع الذكية» بالتعاون مع مؤسسة التجارة الكورية ومؤسسة كوريا للاراضي والاسكان. وقال السفير الكوري تشونغ بيونغ ها في كلمة له ضمن فعاليات المؤتمر ان بلاده طورت خبرات صناعة المدن الذكية بناء على تقنياتها في مجال الزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مضيفا ان «الكويت وكوريا من الممكن ان تكونا شريكتين جيدتين في هذا المجال». وأضاف ان البلدين عملا معا في تصميم وتطوير مفهوم المدن الذكية المحدثة في الكويت موضحا ان ابتكار سكن مستدام يتطلب اتباع «نهج شامل» وان المزرعة الذكية تعد جزءا اساسيا من بناء بيئة عيش ذكية. وبين ان مفهوم المزارع الذكية يقوم على توفير بيئة حصاد لمختلف المحاصيل ما يؤدي الى تطوير في جودة الانتاج وادارة ذات كفاءة للمصادر وذلك عن طريق تطبيق تقنيات حديثة. واستذكر قلق بعض الدول بشأن أزمة قلة الطعام بسبب الاغلاق اللوجستي الذي شهده العالم العام الماضي اثناء انتشار وباء كورونا (كوفيد 19) معتبرا المزارع الذكية واحدة من اكثر الحلول المنافسة لتوفير الطعام. وشهد مؤتمر المدن الذكية الذي تنظمه السفارة الكورية لدى الكويت منذ عام 2017 ولم تتمكن من اقامته العام الماضي بسبب وباء (كورونا) مشاركة ممثلي عدد من الهيئات الكويتية المتخصصة والقطاع الخاص اضافة الى إقامة عرض مرئي حول الصناعات المرتبطة بالمزارع الذكية.

